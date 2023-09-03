A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarı final maçında İtalya'yı mağlup ederek finale yükseldi. Nazilli Belediyesi, final maçını canlı olarak izlemek isteyenlere destek olmak için belediye meydanına dev ekran kuracak.

Nazilli Belediyesi, Filenin Sultanları'nın final maçı için dev ekran kuracak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarı final maçında İtalya'yı 3-2 mağlup ederek finale yükseldi. Filenin Sultanları, saat 21.00'da final maçında Sırbistan ile şampiyonluk mücadelesi verecek. Sultanların final heyecanına ortak olmak için harekete geçen Nazilli Belediyesi, belediye meydanına dev ekran kuracak. Nazillililer kurulacak olan dev ekranda final müsabakasını canlı olarak izleyerek, milli takım için tek yürek olacak.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Haydi Türkiye, Haydi Nazillim!A Milli Kadın Voleybol Takımımızın Sırbistan ile oynayacağı final maçında hep birlikte tek yürek oluyoruz. Tüm halkımızı saat 21.00'da Belediye Meydanı'nda coşku ve heyecanla bu maçı dev ekranda izlemeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. - AYDIN