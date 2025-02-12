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Adana Demirspor'u topa tutmuştu: Mustafa Sarıgül, şimdi de Mourinho'ya salladı

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Adana Demirspor'un sahadan çekilmesini eleştiren CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, bu kez de Jose Mourinho'nun Türk futbolu hakkındaki sözlerine tepki gösterdi. Sarıgül, "Türkiye'de hiç kimse gençlerimize kirli diyemez. Bizim gençlerimiz Çanakkale'de, Kocatepe'de, Anafartalar'da mücadele verdi ve bu güzel cennet vatanımızı kurdu. Kirli arıyorsan başka yere bak" dedi.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Türk futboluyla ilgili söylemleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Yarıda kalan Galatasaray- Adana Demirspor karşılaşmasının ardından konuk takıma sert sözlerle yüklenen Sarıgül, bu kez de Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu Türk futbolu hakkındaki sözleri nedeniyle eleştirdi.

"KİRLİ ARIYORSAN BAŞKA YERE BAK"

Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Sarıgül, "Sevgili Mourinho, sen sahadaki futboluna bak. Türkiye'de hiç kimse gençlerimize kirli diyemez. Bizim gençlerimiz Çanakkale'de, Kocatepe'de, Anafartalar'da mücadele verdi ve bu güzel cennet vatanımızı kurdu. Bizim gençlerimiz kirli değil, tertemizdir. Kirli arıyorsan başka yere bak" ifadelerini kullandı.

MOURİNHO NE DEMİŞTİ?

Geçtiğimiz günlerde 1907 ÜNİFEB Derneği'nin 2024 yılı için düzenlediği "Aydınlık Gelecek Ödülleri" törenine katılan ve "Çocuklar için Hayallerimiz bir" projesiyle 1907 ÜNİFEB yılın projesi ödülüne layık görülen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Türk futbolu için "Yeni bir ülkeye gittiğim zaman o ülkeyi kucaklamaya, öğrenmeye çalışırım. Ülkenin temeli çocuklardır. Bu projenin parçası olmaktan çok mutlu oldum. Bu ülkede yaşanan trajedi gerçekten ülkedeki her insanı etkiledi. Mevzu bahis çocuklar olunca herkesin kalbine daha derinden dokunuyor. Gittiğim ülkenin nasıl sevilmesi gerektiğini ve kültürünü anlamayı severim. Sevmediğim şeye karşı ise kavga ederim. Bu ülkede büyüyen çocukların kirli bir sporla büyümesini istemiyorum. Bununla savaşmanın tek yolu adil ve temiz şekilde yarışmamız" ifadelerini kullanmıştı.

A.DEMİRSPOR'UN SAHADAN ÇEKİLMESİNİ DE ELEŞTİRMİŞTİ

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında konuk takımın sahadan çekilmesiyle yarıda kalan Galatasaray- Adana Demirspor karşılaşmasının ardından da sosyal medya hesabından bir video paylaşmış ve Adana temsilcisini hedef almıştı. Sarıgül, "Son yıllarda böyle bir şey görmedim. Yıllardan beri futbolun içindeyim. Yöneticilik yaptım. Adana Demirspor, madem penaltı değilse o anda niye çekilmedin de 20 dakika sonra nereden talimat aldın çekiliyorsun? Adana Demirspor'un sahadan çekilmesinin nedenleri detaylı bir şekilde araştırılmalıdır" demişti.

Adana Demirspor'u topa tutmuştu: Mustafa Sarıgül, şimdi de Mourinho'ya salladı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıEMRE ÜRKER:

mourinho dikkat et masajı sever kendisi

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Haber YorumlarıEmin YILDIZ:

okkalı gçirmiş lafı yerinde bi tespit

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Haber Yorumlarıali tartan:

Sarıgöl sen ne mal adamsın bize yazıklar olsun ki senin gibi bir adamı milletvekili seçmişiz ben seçmedim ama neyse birileri seçmiş sonuçta

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Haber YorumlarıÖzgür Ünal:

moriunho yu gözüne kestirdi, herhalde masaj ,zamanın geldi

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Haber YorumlarıSabri:

Yalaka adam doğru söylemiş bizimkiler hep parayı gördüğü an karıda kızda alıyor soluğu bizdeki gençlerden hava ronaldoda yok kendine bakmayı bilmiyorlar özel hayat sıfır uckuruna düşkün hemen abartıp bi yerlerini kaldırıp sonra sönünce gerçek çıkınca balon gibi sönüyorlar dışarıda yetisen Türk futbolcular haric onlar oranın disiplinini yeteneğini alıyorlar temelden onlarda turkiyeye transfer olunca aynı bizimkilere benziyor üzüm üzüme baka baka misali adam direk teşhisi koyup bilmiş yıllardır böyle kalite ortada yalaka adam bi primier lige la ligaya bak bide bize kalite hız kondisyon ortada

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Haber Yorumlarıayhan ercan:

neyin peşindesin Sarıgül 100 yıl önce ki delikanlar Çanakkale de şehit oldu sporda ahlak mı kaldı sence hangi birisi çıkıpta hakeme penaltı değil dedi hangi birisi çıkıp hakemin yanlış kararını sahada itiraz edip ahlaksizlık diz boyu olmuş sadece spor da değil yaşam tarzı da ahlaksiz olmuş

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Haber Yorumlarıserhat arik:

mal konuşacak bir konu bulamamış konuşmuş olmak için sallamış sağa sola. Ülkenin dertleriyle ilgilenin boş yapmayın??

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Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

başkanın zikin onu da hahaha

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