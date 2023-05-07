- Mustafa Er: "Son topa kadar mücadele edeceğiz" Ümraniyespor Teknik Direktörü Mustafa Er: "Umut'un performansı artarak devam edecek" Ümraniyespor Teknik Direktörü Mustafa Er, takımın pes etmeyeceğini göstermeleri gerektiğine vurgu yaparak, "Son topa kadar mücadele edeceğiz" dedi.

- Mustafa Er : "Son topa kadar mücadele edeceğiz"

Ümraniyespor Teknik Direktörü Mustafa Er :

" Umut'un performansı artarak devam edecek"

İSTANBUL - Ümraniyespor Teknik Direktörü Mustafa Er, takımın pes etmeyeceğini göstermeleri gerektiğine vurgu yaparak, "Son topa kadar mücadele edeceğiz" dedi. Bugünkü maçta 3 gol kaydeden Umut Nayir ile ilgili de konuşan Er, Umut'un performansının artacağını ifade etti.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı Sivasspor'u 4-1 yendi. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ümraniyespor Teknik Direktörü Mustafa Er, "Kazanmamız gereken bir karşılaşmayı net bir skorla kazandığımız için mutluyuz. Bugün de hiçbir şansımız yoktu. Maçtan önce oyuncularımızla ligde son maçımız gibi oynayacağız diye konuştuk. Rakipten önce özellikle bunu hissettirmemiz gerekiyordu. Ümraniyespor'un dimdik ayakta olacağını, pes etmemeyi göstermemiz gerekiyordu" diye konuştu.

"Son topa kadar mücadele edeceğiz"

Geldiklerinde mental anlamda düşmüş bir takım olduğunu belirten Er, "Mental anlamda çok uğraştık. Oyuncularımıza inandırmaya çalışıyoruz. Onur Atasayar ve Lenjani yoktu, bugün Onur Ayık ile başladık. Popov ısınmada sakatlandı. Birçok oyuncudan eksik maça çıktık. Oyuncularım fedakarlık yaptılar. Bugün net bir skor aldık. Mental anlamda da kazanmamız gerekiyordu. Mutluluğumuzu bugün yaşayacağız, dinlenmemiz gerekiyor. İlk antrenman gününden itibaren de önümüzdeki maça odaklanacağız. Her maçı tek tek ele alıp son maçımız gibi değerlendirip, son topa kadar mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Umut'un performansı artarak devam edecek"

Sivasspor'a karşı 3 gol, 1 asistle oynayan Umut Nayir'in performansı ile ilgili de konuşan Mustafa Er şunları söyledi:

"Umut kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçiriyor. Geçen haftada da çok net pozisyon kaçırdı. En azından pozisyona girmesi doğru oynadığını gösteriyor. Bu şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Sahiplenen ve arkadaşlarını motive eden bir oyuncu olduğuna inanıyorum, performansı artarak devam edecek. Mental anlamdaki sorunu 1-2 günde aşamıyorsunuz. Umut gerçekten çok özverili davranıyor."