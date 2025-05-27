Muşspor, 31 Yıl Aradan Sonra 2. Lig'e Yükseldi

Nesine 3. Lig play-off finalinde Teknik Direktör Fatih Çardak yönetiminde Balıkesirspor'u 2-0 mağlup ederek Nesine 2. Lig'e yükselen Muşspor, tarihi başarısını binlerce taraftarla birlikte kutladı.

Muş Şehir Stadyumu'nda düzenlenen "Şampiyonluk Kutlaması" programında, 31 yıl sonra yeniden 2. Lig'e yükselmenin gururunu yaşayan sarı-siyahlılar, unutulmaz bir geceye imza attı.

Kutlamalar kapsamında, Muşspor'un futbolcuları ve teknik heyeti tek tek sahneye çağrılarak coşkulu alkışlarla karşılandı. Ardından takım kaptanı ve oyuncular, şampiyonluk kupasını tribünleri dolduran taraftarların tezahüratları eşliğinde havaya kaldırdı. Tören sırasında stadyumda meşaleler yakıldı, marşlar söylendi ve sarı-siyah bayraklar dalgalandı.

Muşspor camiası, tarihi başarının ardından gözünü şimdi de 2. Lig'de kalıcı başarılara dikti.

Muşspor'un Muş'ta birleştirici bir gücünün olduğunu söyleyen Muş Vali Vekili Cihat Abukan, Muşspor'un 2. Lig'e yükselmesininden dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, "Bizler burada büyük bir gururu ve onuru yaşamanın sevinci içerisindeyiz. İnşallah seneye bu zamanlarda 1. Lig'e çıkmanın da sevincini yaşayacağız. Muşspor'umuzun yolu açık, geleceği parlak olsun" dedi.

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir de Muşspor'un yalnızca sahada değil, halkın gönlünde de şampiyon olduğunu ifade ederek, "Stadyumun zemininden bakımına, antrenman sahalarından konaklama tesislerine kadar, Bakanlığımızın sunduğu imkanlarla Muşspor'umuza en iyi şartları sunmak için ekip arkadaşlarımızla birlikte gece gündüz çalıştık. Göreve başladığımızda zemini yıpranmış, tribünleri bakımsız bir stadyumu, bugün zeminiyle örnek gösterilen, tribünleriyle adından söz ettiren bir hale getirdik. İnşallah kale arkası tribünlerinin de tamamlanmasıyla, hiçbir taraftarımızı dışarıda bırakmadan, camiamızı daha modern bir stadyumda ağırlamaya devam edeceğiz. Muşspor'umuzun bu büyük başarısı, şehirde görülmemiş bir heyecan oluşturdu. Sokaklar, caddeler doldu taştı. Takımımız daha şehir merkezine varmadan binlerce vatandaşımız tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Şehrimiz adeta bir bayram havasına büründü. Bu kenetlenme, bu birliktelik, birçok şehre örnek olacak kadar kıymetlidir" şeklinde konuştu.

Biz Muşsporun çıkması gereken yere kadar çıkaracaklarını söyleyen Kulüp Başkanı Fatih Cengiz, "Bizim hedeflerimiz var. Bize inandığınız ve güvendiğiniz için canı gönülden size teşekkür ediyorum. Bu saatten sonra Muşspor'u ikincilik paklamaz. Muşspor hedefi var. 2030 yılına kadar hedefimiz Allah'ın izniyle 1. lig, ondan sonra olursa Süper Lig. Bu şehir bunu hak ediyor." ifadelerini kullandı. Teknik Direktör Fatih Çardak ise şampiyonlukta inanılmaz emeklerin olduğunu belirtti. Bu sezon iyi bir planlama yaptıklarını kaydeden Çardak, "Bu sezon çok büyük mücadeleler var ve ortaya koyulan inanılmaz bir karakter var. Bu mutlu biten hikayenin bir parçası olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Başarı istiyorsanız uzun vadede planlar yapmak zorundasınız ve mutlak suretle bu planlara sadık kalmak zorundasınız" ifadelerini kullandı.

Kutlamalar kapsamında sahneye çıkan sanatçılar, şampiyonluk sevincini müzikle taçlandırdı. - MUŞ