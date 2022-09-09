Muş haber: Arguvanspor, Muş 1984 Muşspor hazırlıklarını sürdürdü

Malatya Arguvan spor, TFF 3. Lig'in 2. Haftasında 11 Eylül Pazar günü sahasında Muş 1984 Muş spor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

TFF 3.Lig 3.Grup'ta mücadele eden Malatya Arguvan spor, ligin 2'inci haftasında pazar günü 15.30'da sahasında Muş 1984 Muş spor'u konuk edecek. Mavi beyazlılar, Yeşiltepe spor kompleksi 1 no'lu sahada karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. İdman, düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamlandı. İş insanları ve Malatya Arguvanspor yönetimi de idmanı tribünden izledi. Antrenmanın ardından açıklamalarda bulunan Malatya Arguvanspor teknik direktörü Ergün Işık, geçtiğimiz hafta oynadıkları Akhisarspor maçını değerlendirdi. Işık, "Yeni bir takımız. 3 haftalık bir hazırlık döneminden sonra yeni kurulan bir takım içinde doğru reaksiyon gösterdik. Tabii ki bu doğru reaksiyonu göstererek önümüzdeki haftanın sinyallerini verdik. Önümüzdeki haftalarda daha da iyi olacağız. Akhisar takımı geçen sene ikinci ligden kurulan bir takımdı. Oradan 3 tane oyuncu ayrıldı, diğer geriye kalan öğrencilerin hepsi kaldı. İyi mücadele ettik, hücum çıkışlarımızla bazı sıkıntılarımız oldu ama bunu ilerleyen haftalarda daha doğru oynayarak çözeceğiz. Önümüzde oynayacağımız bir Muş takımı var. Çok tecrübeli bir takım. Bildiğim, tanıdığım oyunculardan kurulu. Burada son taktik antrenmanlarla birlikte hazırlığımızı yaptık. Doğru oynayarak, doğru hücum geçişleri yaparak pazar gününe hazır hale geleceğiz" dedi. Her maça galibiyet için çıkacaklarını dile getiren Işık, "Sahada rakibin küçüğü veya büyüğü yok. Bizim de hedeflerimiz var, hedefleri tek tek geçmemiz lazım. Saha avantajını lehimize çevirip galip gelmek istiyoruz. İlk yarıda 17 maç var hedefimiz ilk yarıyı ilk 6'da bitirmek. Daha sonra devre arasında eksik noktalara çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Işık, Pazar günü sahalarında oynayacakları Muş 1984 Muşspor maçı için tüm taraftarlara da çağrıda bulunarak, "Malatya Arguvanspor tüm şehrin takımı. Biz bir yol açtık ve bu yolda tüm taraftarımız yanımızda destekçimiz olsun istiyoruz. Bizim 12.adam olarak seyircilerimiz sahamızda, tribünde yerini alsın, bize desteklerini esirgemesinler" diye konuştu.

Malatya Arguvanspor idmanını ziyaret eden, iş adamları futbolculara tatlı ikramında bulunarak Malatyalıların takıma sahip çıkması konusunda çağrıda bulundu. - MALATYA