Muhammed Gümüşkaya, Ümit Milli Takım kadrosundan çıkarıldı - Haberler

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Muhammed Gümüşkaya, Ümit Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

AA - Süha Gür - Spor
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Muhammed Gümüşkaya, Ümit Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Elemelerinde Kazakistan ve Danimarka ile karşılaşacak milli takım aday kadrosundaki Muhammed Gümüşkaya, kadrodan çıkarıldı.

2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Elemelerinde Kazakistan ve Danimarka ile karşılaşacak milli takım aday kadrosundaki Muhammed Gümüşkaya, kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Muhammed'in burun operasyonu geçirmesi sebebiyle aday kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

AA / Süha Gür - Spor

Muhammed Gümüşkaya Futbol Milli UEFA Spor Haberler

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