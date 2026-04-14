Geçen yıl rekorla dünya şampiyonu olan Furkan'ın hedefi Avrupa'da da rekorla birincilik

Geçen yıl Norveç'te düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda 65 kiloda rekor kırarak altın madalya kazanan Muhammed Furkan Özbek, Gürcistan'daki Avrupa Şampiyonası'nda da rekor kırarak şampiyon olmak istediğini söyledi.

Erkek Milli Halter Takımı, teknik direktör Gökhan Kuşçuoğlu, antrenörler Mehmet Doğan, Mehmet Başol ve Cumali Tekin yönetiminde Batum'da 19-26 Nisan'da yapılacak organizasyonun hazırlıklarını Antalya kampının ardından Ankara'da sürdürüyor.

Eryaman'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde antrenman öncesi AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan ay-yıldızlı sporcu Furkan, Avrupa Şampiyonası'na fiziksel ve mental olarak yüksek motivasyonla hazırlandıklarını belirtti.

Gürcistan'da Türk bayrağını takım halinde de göndere çektirmek istediklerini vurgulayan milli sporcu, "Hazırız, çok az bir zaman kaldı. Gürcistan yakın olduğu için birçok sevenimiz de bizi izlemeye gelecektir. Keyifli bir hazırlık dönemi geçirdik. Sakatlık yaşamadan hazırlanmak benim için büyük artı oldu. Motivasyonumuz çok yüksek. Gürcistan'da hem bireysel hem takım halinde şampiyonluk istiyoruz." diye konuştu.

"65 kiloda ilk yarışımda rekor kırarak dünya şampiyonu oldum"

Geçen yıl Avrupa Şampiyonası'nda 73 kiloda yarıştığını hatırlatan Furkan, Uluslararası Halter Federasyonunun sıklet değişikliği sonrası kritik bir karar aldığını anlatarak şöyle devam etti:

"Sıkletim olimpik olarak 65 ve 79 arasında kaldı, 79 kilo sıkletine çıkmak beni çok hantal bırakacaktı. Bir risk aldım, 3 aylık profesyonel bir diyet programıyla 65 kilo sıkletinde yarışmaya karar verdim. Ardından geçen yıl ekim ayında Norveç'te 65 kiloda ilk yarışımda rekor kırarak dünya şampiyonu oldum. Ülkeme halterde 15 yıl sonra dünya şampiyonluğu getirdim, o yüzden gururluyum. Avrupa'da da aynı başarıyı tekrarlamak istiyorum. Hedefim şampiyonluk ama gözüm rekorda. Rekor kırarak Avrupa şampiyonu olmak istiyorum."

65 kilo için uyguladığı disiplinli diyet ve özel antrenman programının performansını olumlu etkilediğini aktaran Furkan, "Halen beslenmeme dikkat ediyorum. Kilo verdiğim için antrenmanda daha hızlıyım. Yeni sıkletimi sevdim. Birkaç yarışma daha yaptıkça tamamen alışacağıma inanıyorum." dedi.

"2024'te madalyaya gerçekten çok yakındım"

Başarılı sporcu, tüm planlamayı 2028 Los Angeles Olimpiyatları doğrultusunda yaptıklarını belirterek, Avrupa Şampiyonası'nın olimpiyat kota süreci öncesinde rakiplerine güçlü mesaj verme açısından önemli olduğunu söyledi.

Rakiplerine "ben buradayım" demek istediğini kaydeden Furkan, uzun yıllar zirvede kalmayı amaçladığını belirtti.

Furkan, 2024 Paris Olimpiyatları'nda madalyayı çok az bir farkla kaçırdığının hatırlatılması üzerine, şunları söyledi:

"Olimpiyat madalyasını kıl payı kaçırmak üzücü bir durum çünkü bütün sporcuların hayali olimpiyat madalyası. Ben iki olimpiyat gördüm ve 2024'te madalyaya gerçekten çok yakındım. Çok üzüldüm ama aynı zamanda dünyaya neler yapabileceğimi gösterdim. Artık çok daha profesyonel hissediyorum. 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda kesinlikle madalya alacağıma inanıyorum. Hatta hedefim olimpiyat şampiyonluğu. Bu sene sonunda yapılacak dünya şampiyonasında da çok güzel bir derece yapıp "biz de varız" diyeceğiz."

2028 Los Angeles Olimpiyatları'na kadar sürecin sakatlıksız iyi geçmesini dileyen Furkan, "Hocalarımızın hepsi profesyonel, hepsinin güzel bir spor geçmişi var. Onların deneyimleri ve tecrübeleri sayesinde olduğumuz konumun çok daha üstüne çıkacağız. Ayrıca Gökhan Kuşçuoğlu hocamız beni yetiştiren hem bireysel antrenörüm hem de şu anda milli takımımızın başantrenörü, onun burada olması benim için de bir artı oldu." ifadelerini kullandı.

Büyükler milli takım kampında genç sporcularla da ilgilendiğini belirten Furkan, deneyim paylaşımının takım kültürü açısından büyük önem taşıdığını da sözlerine ekledi.