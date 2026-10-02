Muğlasporlu futbolcular Muğla Turgut Reis Lisesi'nde öğrencilere transferi anlattı

1'inci Lig ekiplerinden Muğlaspor'da Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç ve futbolcular Poyraz Efe Yıldırım, Mamady Diarra, Yiğit Fidan ile Luis Mago milli arada Muğla Turgut Reis Lisesi'nde öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerin transfer süreçlerine ilişkin sorularını yanıtlayan futbolcular, Muğlaspor'a geliş hikayelerini ve teklif aldıklarında yaşadıkları süreci anlattı.

POYRAZ EFE: İLK GÖRÜŞME OLUMLU GEÇMEMİŞTİ

Trabzonspor'dan kiralık gelen 21 yaşındaki santrfor Poyraz Efe Yıldırım, Muğlaspor'dan gelen ilk teklifin ardından yaşadığı süreci anlattı. İlk görüşmenin olumlu geçmediğini belirten Yıldırım, başkan Menaf Kıyanç ile yaptığı görüşmenin kararında etkili olduğunu söyledi. Poyraz Efe, "İlk konuşmamızda gelmek gibi bir düşüncem yoktu. Muğlaspor'un projesini ve şehirle ilgili hedeflerini dinledikten sonra fikrim değişti. Muğlaspor yeni çıkmış, şampiyon olmuş bir kulüptü. Başkanımızla ben ilk telefon konuşmamızda görüşmemiştim. Açıkçası ilk görüşmelerimiz biraz olumlu geçmemişti. Sonrasında başkanımızla konuştum. Bize şehirden ve şehir üzerindeki projelerinden bahsetti" dedi.

YİĞİT FİDAN: TRANSFER SÜRECİM 1 AY SÜRDÜ

Fenerbahçe'den kiralık olarak Muğlaspor kadrosuna katılan stoper Yiğit Fidan ise teklif geldiğinde Fenerbahçe kampında olduğunu söyledi. Transfer görüşmelerinin yaklaşık bir ay sürdüğünü belirten Fidan, "İlk aradıklarında Fenerbahçe kampındaydım. Buraya odaklanmam gerektiğini, Fenerbahçe'ye odaklanmam gerektiğini ve sonra görüşmek istediğimi söyledim. Onlar da anlayışla karşıladılar. Birkaç kere konuştuk, transfer süreci bir ay sürdü. Sonra Fenerbahçe'den ayrılışım kesinleşti. Başkanım da en son telefonla aradığında bana güzel şeyler söyledi. Güzel duygular hissettim buraya gelirken. Şu anda her şey yolunda gidiyor" ifadelerini kullandı.

MAMADY DIARRA: MUĞLA'YI İNTERNETTE ARAŞTIRDIM

Muğlaspor'un Malili futbolcusu Mamady Diarra ise teklif geldiğinde başka bir takımdan haber beklediğini söyledi. Muğlaspor'dan gelen teklifin ardından kulübü ve şehri araştırdığını anlatan Diarra, "Muğlaspor'dan transfer teklifi aldığımda evdeydim. Daha önce başka bir takımdan teklif almıştım ve o takıma gitmeye hazırdım, onu bekliyordum. Hemen ondan sonra internetten Muğla'ya ve Muğlaspor'a baktım, Muğlaspor neymiş, Muğla neresiymiş diye baktım. Projeler hoşuma gitti. Muğla şehrini çok sevdim. Mükemmel görünüyordu. O yüzden burayı tercih ettim. Şimdi de geldiğim için mutluyum" diye konuştu.

LUIS MAGO: TÜRKİYE BENİM İÇİN ÇOK UZAKTI

Venezuelalı futbolcu Luis Mago da Türkiye'ye transfer olma sürecinde yaşadığı şaşkınlığı öğrencilerle paylaştı. Kendi ülkesinde futbol oynadığı sırada Türkiye'den gelen teklifin kendisi için beklenmedik olduğunu ifade eden Mago, "Ben de kendi ülkem Venezuela'da oynuyordum ve Türkiye benim için çok uzak bir ülkeydi açıkçası. Buradan teklif aldığım zaman 'Nasıl geleceğim, çok uzak' diye düşündüm ailemle beraber. Ancak buradaki şehir, atmosfer, her şey çok hoşumuza gidiyor. Açıkçası mutluyuz. Umarım her şey böyle güzel devam eder" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı