Muğlaspor, Türkiye Kupası'nda Manisa FK'yı Yenerek 4. Tura Yükseldi

Muğlaspor, Türkiye Kupası'nda Manisa FK'yı Yenerek 4. Tura Yükseldi
Muğlaspor, Deplasmanda Adana 01 FK'ya yenilmesinin ardından Türkiye Kupası'nda Manisa FK'yı 2-0 yenerek moral buldu. Ayrıca, Muğlaspor sezon başından beri hasret kaldığı stadına kavuşmanın heyecanını yaşıyor.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta son maçında deplasmanda Adana 01 FK'ya yenilip zirve yarışında yara alan Muğlaspor, Türkiye Kupası'nda moral buldu. 1'inci Lig ekiplerinden Manisa FK'ya konuk olan yeşil-beyazlılar müsabakayı her iki yarıda attığı gollerle 2-0 kazanarak 4'üncü Tur'a adını yazdırdı. Kupada bu sezon daha önce Alanya 1221 FK ve Eskişehirspor'u da 3-0'lık skorlarla eleyen Muğlaspor yoluna dolu dizgin devam etti.

STADINA KAVUŞUYOR

Muğlaspor sezon başından beri hasret kaldığı stadına da bu hafta sonu kavuşmanın heyecanını yaşayacak. Pazar günü ligde Elazığspor'u konuk edecek yeşil-beyazlılar müsabakayı yenileme çalışmaları sona eren Muğla Atatürk Stadı'nda oynayacak. Muğlaspor, yaz döneminde başlayan inşaat çalışmaları nedeniyle bu sezon daha önce iç saha maçlarını Bodrum İlçe Stadı ve Denizli Atatürk Stadı'nda oynamıştı. Muğla ekibinde 2024 yılında çürük raporuyla yıkılan Muğla Atatürk Stadı'nın tribünlerinin yerine geçen sezon içinde geçici portatif tribünler monte edilmiş, bu yaz döneminde ise 6 bin taraftar kapasiteli yeni tribünlerin inşaatı başlamıştı.

BAŞKAN KIYANÇ'TAN UYARI

Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç, Elazığspor'u pazar günü yenilenen haliyle kavuşacakları evleri Atatürk Stadı'nda Muğla'ya yakışır bir şekilde ağırlayacaklarını söyledi. Kulüp tesislerinde açıklama yapan Kıyanç, "Taraftarlarımızdan rica ediyorum, kimse taşkınlık yapmasın. Bizlere güvenenlere karşı anlayışlı olmalıyız. 12 yaş altı çocuklar güvenlik nedeniyle stada alınmayacak. Pazar gününe kadar stadyumun tek tarafını hazır hale getireceğiz" dedi.

'MUĞLAYA YAKIŞIR ŞEKİLDE ELAZIĞSPOR'U AĞIRLAYACAĞIZ'

Elazığspor'un deplasmana taraftar getirmeyeceğini belirten Menaf Kıyanç, "Muğla'ya yakışır şekilde Elazığspor'u ağırlayacağız. Küfür ve olumsuz tezahürat istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kulüp yöneticisi Abdullah Eskihisarlı ise kombine ve bilet satışlarının başladığını duyurarak, "Manisa FK galibiyetiyle kupada tur atladık. Elazığspor maçını tek tribünle oynayacağız. Yaklaşık 3 bin kişilik tribünün dolmasını bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
