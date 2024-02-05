Muğla'da Okul Sporları Voleybol Yıldız Erkekler ve Kızlar Grup Birinciliği Müsabakaları Başladı

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün organizasyonunda Okul sporları Voleybol Yıldız Erkekler ve Kızlar Grup Birinciliği Müsabakaları Muğla'da başladı.

2023 - 2024 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları faaliyet programında yer alan Voleybol Yıldız Erkekler ve Kızlar Grup Birinciliği Müsabakaları 05 - 07 Şubat 2024 tarihleri arasında Muğla'da dahil olmak üzere 8 farklı ilden 294 sporcunun katılımıyla Menteşe Spor Salonu ve Atatürk Spor Salonunda yapılacak. Grup Birinciliğine Antalya, Aydın, Burdur, Denizli, Isparta, İzmir, İstanbul ve Muğla'dan 168 kız, 126 erkek sporcu olmak üzere 21 takım, 294 sporcu, idareci ve antrenörlerle birlikte toplam 350 kişi katılıyor.

Turnuvanın açılış seremonisi bugün Menteşe Spor Salonunda saygı duruşu, istiklal marşının okunması ve ardından Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yavuz Karahasanoğlu'nun açılış konuşması ile başladı. Muğla'yı Yıldız Kızlarda Bodrum Mahinur Cemal Uslu, Erkeklerde ise Fethiye Gazi Ortaokulu temsil edecek ve Yarı Final Müsabakaları için mücadele edecekler. Bodrum Mahinur Cemal Uslu Ortaokulu ilk maçında bugün Atatürk Spor Salonunda Saat 14: 00 da İstanbul Kılıçarslan Ortaokulu ile karşı karşıya, Fethiye Gazi Ortaokulu ise yarın saat 14: 00 da İzmir Egiad Ortaokulu ile Menteşe Spor Salonunda karşı karşıya gelecek.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;" Yeryüzü cenneti Muğla'mızda sporcu, antrenör ve idareci olmak üzere yaklaşık 350 kişiyi ağırlıyoruz. Muğla'da yapılan spor organizasyonlarının sayısı her geçen gün artıyor. Fethiye'den Bodrum'a, Datça'dan Köyceğiz'e ilimizin dört bir yanında dört mevsim spor faaliyetlerimiz devam ediyor. Takımlarımıza hoş geldiniz diyor, grup maçlarında başarılar diliyoruz. Sporsever halkımızı müsabakaları izlemek için tesislerimize davet ediyoruz" ifadesi kullanıldı. - MUĞLA