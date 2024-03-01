Üye Girişi
Haberler

Muğla'da Küçük-Minikler ve Büyük-Minikler Güreş İl Birinciliği Müsabakaları Gerçekleştirildi

Güncelleme:

Güreş Federasyonu Muğla İl Temsilciliği'nin 2023-2024 sezonu faaliyet programında yer alan Küçük-Minikler ve Büyük-Minikler Serbest Erkekler Güreş İl Birinciliği Müsabakaları Seydikemer Kapalı Spor Salonu'nda düzenlendi. Müsabakalara Seydikemer Kaymakamı, İlçe Milli Eğitim Müdürü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Güreş Federasyonu Muğla İl Temsilciliği'nin 2023-2024 sezonu faaliyet programında yer alan Küçük-Minikler (11 Yaş, 12-13 Yaş) ve Büyük-Minikler (14-15 Yaş) Serbest Erkekler Güreş İl Birinciliği Müsabakaları Seydikemer Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirildi.

Küçük-Minikler (11 Yaş, 12-13 Yaş) ve Büyük-Minikler (14-15 Yaş) Serbest Erkekler Güreş İl Birinciliği Müsabakaları Seydikemer Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Güreş Federasyonu Muğla İl Temsilciliği'nin 2023-2024 sezonu faaliyet programında yer alan etkinliğe Seydikemer Kaymakamı Yıldız Büyüker, Seydikemer İlçe Milli Eğitim Müdürü İlkay Şumur, Seydikemer Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Emre Ercan, ilçe protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Sabah saatlerinde başlayan müsabakalar gün boyu devam etti. Kıyasıya ve heyecan dolu anların yaşandığı müsabakada dereceye giren sporcular ödüllendirildi. Sporculara ödüllerini İlçe Kaymakamı Yıldız Büyüker ilçe protokolü takdim etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Seydikemer Gençlik Muğla Spor Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ahmet Ural kimdir? HÜDA PAR Karabük Belediye Başkan Adayı Ahmet Ural kaç yaşında, nereli? İnci Taneleri 7. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde ne oldu? Nihat Özdemir kimdir? HÜDA PAR Aksaray Belediye Başkan Adayı Nihat Özdemir kaç yaşında, nereli? DEM Parti Van Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Van adayı Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan kimdir? Yasin Başaran kimdir? HÜDA PAR Bartın Belediye Başkan Adayı Yasin Başaran kaç yaşında, nereli? Mehmet Özdemir kimdir? HÜDA PAR Zonguldak Belediye Başkan Adayı Mehmet Özdemir kaç yaşında, nereli? Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu kimdir? AK Parti Bartın Belediye Başkan adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu kaç yaşında, nereli? Halis Adıgüzel kimdir? HÜDA PAR Tokat Belediye Başkan Adayı Halis Adıgüzel kaç yaşında, nereli? Cemil Tugay kimdir? CHP İzmir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay kaç yaşında, nereli? Ekrem İmamoğlu kimdir? CHP İstanbul Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu kaç yaşında, nereli? DEM Parti Uşak Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Uşak adayı Azize Karadağ ve Ahmet Ak kimdir? Atakan Yazgan kimdir? CHP Isparta Belediye Başkan Adayı Atakan Yazgan kaç yaşında, nereli? Ekrem Olğaç kimdir? AK Parti Siirt Belediye Başkan adayı Ekrem Olğaç kaç yaşında, nereli? DEM Parti Tunceli Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Tunceli adayı Birsen Orhan ve Cevdet Konak kimdir? Lütfü Savaş kimdir? CHP Hatay Belediye Başkan Adayı Lütfü Savaş kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title