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Muğla'da düzenlenen Campus Cup Yelkenli Yarışları devam ediyor

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 16. Campus Cup Yelkenli Yarışları'nın ikinci gününde yarışlar gerçekleştirildi. Üniversite öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen yarışlarda 18 takımdan 300 yelkenci mücadele ediyor. Yarışlar, yarın final yarışlarıyla sona erecek.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 16. Campus Cup Yelkenli Yarışları'nın ikinci gününde iki yarış gerçekleştirildi.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından Marmaris Körfezi ve açık denizde gerçekleştirilen, üniversite öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen yarışlarda, Piri Reis, Beykoz, Bahçeşehir, İstanbul Teknik, İstanbul, Galatasaray, Koç, Boğaziçi, Marmara, Yaşar, Sabancı, Acıbadem, Yıldız Teknik ve İstanbul Teknik Üniversitelerinden 18 takımda 300 yelkenci mücadele ediyor.

Kupanın ikinci gününde yatlar, Netsel Marina'dan sırayla ayrılarak filolarına göre körfeze ve açık denize seyir yapıp, uygun rüzgarın çıkmasını beklerken antrenman turları attı.

Başhakem Ezgi Kalaycı'nın rüzgarın yönü ve şiddetine göre uygun parkur belirlemesinin ardından koy içinde yatlar, sınıflarına göre start aldı.

Üniversiteli yelkenciler, IRC 0, IRC 1 ve IRC 2 sınıflarında mücadele verirken balonlarını açarak körfezde renkli görüntüler oluşturdu.

16. Campus Cup, yarın final yarışlarıyla sona erecek.

Kaynak: AA / Spor

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