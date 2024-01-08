Muğla Büyükşehir Belediyesi Okçusu Hazal Burun Avrupa ve Dünya Rekoru Kırdı

Muğla Büyükşehir Belediyesi okçularından Hazal Burun, Antalya'da düzenlenen milli takım seçimlerinde Avrupa ve Dünya rekoru kırdı.

Avrupa dünya rekoru kırdı

Geçtiğimiz günlerde Antalya'da 'Okçuluk Salon Federasyon Kupası' ve Milli Takım seçmeleri gerçekleştirildi. Seçmelere katılan Muğla Büyükşehir Belediyesi Okçularından Hazan Burun makaralı yay bireyselde 299, toplamda 598 puanla hem gençler, hem büyükler Avrupa ve Dünya rekorunun yeni sahibi oldu.

Büyükşehir okçuları milli takımda

Antalya'da düzenlenen milli takım seçmelerinde Büyükşehir Okçularından Hazal Burun ve Emircan Haney okçuluk milli takımına seçildi. 13-18 Şubat tarihleri arasında Hırvatistan'ın Varazdin şehrinde yapılacak olan Avrupa Salon Okçuluk şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecekler.

Okçuların hedefi Avrupa şampiyonluğu

Antalya'da düzenlenen milli takım seçmelerinde Avrupa ve Dünya rekoru kıran Hazal Burun, okçuluk milli takımına seçilen Emircan Haney, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ü ziyaret etti. Hazal Burun "Salon federasyon kupası milli takım seçmelerinde sıralamada 598 puan alarak Avrupa ve Dünya rekoru kırdım. Aynı zamanda milli takıma seçilerek Hırvatistan'a gitmeye hak kazandım. Çok güzel bir dönem geçiriyorum. Salon Avrupa şampiyonasında da Avrupa Şampiyonu olmayı hedefliyorum. Bizlere her türlü imkanı sağlayan ve arkamızda ki güç olduğunu gördüğümüz Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Osman Gürün'e teşekkür ederim" dedi. Emircan Haney " 14 yıldır okçuluk sporu ile uğraşıyorum. Muğla Büyükşehir Belediyesi adına yarışıyorum. Son olarak Antalya'da Salon Federasyon Kupasına katıldık. Hazal Burun ile birlikte milli takıma seçildik. Hırvatistan'da yapılacak olan Salon Avrupa Şampiyonasına katılacağız. Burada da şampiyonluk hedefliyoruz. Daima arkamızda olan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Osman Gürün'e çok teşekkür ederim" dedi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Okçuluk Antrenörü Dr. Ejder Sözen "Antalya'daki yarışma 2024 sezonunun ilk yarışmasıydı. 2024 yılına iyi bir başlangıç yaptık. Antalya'da milli takım seçmeleri yapıldı. Yarışmada puanlarımız yüksekti. Hazal'ın 598 puan alarak hem Avrupa hem Dünya rekorunu kırdı. Dünya Okçuluk Federasyonuna rekorun tescillenmesi için başvuruda bulunduk. Hırvatistan'da yapılacak olan Salon Okçuluk Avrupa Şampiyonasında her ikisinde de derece bekliyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Osman Gürün'ün bizlere sağladığı imkan ve destek çok önemli. Bizlere verdiği emek için kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Gürün: Sporcularımızla Gurur Duyuyoruz

Sporcularla gurur duyduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün "Büyükşehir Belediyesi Sporcumuz Hazal Burun, Antalya'da düzenlenen Salon Federasyon Kupası ve Milli Takım Seçme yarışmasında, Makaralı Yay Bireyselde aldığı puanla Avrupa ve Dünya rekoru kırdı. Hedeflerine ulaştığı için Hazal kızımızı kutluyorum. Aynı zamanda Okçuluk Milli Takımına seçilen Hazal Burun ve Emircan Haney'i kutluyorum. Okçularımızın Hırvatistan'da düzenlenecek olan Salon Avrupa Okçuluk şampiyonasında başarılı olacaklarına inanıyorum. Okçularımızın onun bugünlere gelmesinde büyük pay sahibi olan antrenörümüz Dr. Ejder Sözen'i kutluyorum" dedi. - MUĞLA