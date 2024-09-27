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Mourinho'nun mutlu günü! Gözlerden ırak tuttuğu kızı yuvadan uçuyor

Mourinho'nun mutlu günü! Gözlerden ırak tuttuğu kızı yuvadan uçuyor
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Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho'nun kızı Matilde Mourinho, sevgilisi eski futbolcu Danny Graham ile evlilik yolunda. 2015 yılından bu yana birliktelikleri devam eden çiftin, 12 Ekim'de evlenmeleri planlanıyor.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho'nun kızı Matilde Mourinho evleniyor.

DÜĞÜNE SAYILI GÜNLER KALDI

28 yaşındaki Matilde Mourinho, 2015 yılından beri sevgili olduğu İngiliz eski futbolcu Danny Graham ile Eylül 2023'te nişanlanmıştı. Matilde Mourinho ile Danny Graham'ın 12 Ekim'de evlenmesi planlanıyor.

Mourinho'nun eşi Matilde Faria'dan iki çocuğu var. Kızı Matilde moda dünyasının içindeyken, oğlu Jose Mario Mourinho Jr. (24) babasının izinden gidiyor ve futbol antrenörlüğü yapmayı hedefliyor.

Mourinho'nun mutlu günü! Gözlerden ırak tuttuğu kızı yuvadan uçuyor

Mourinho'nun mutlu günü! Gözlerden ırak tuttuğu kızı yuvadan uçuyor

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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