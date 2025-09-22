Mourinho'nun maç öncesi küfürlü motivasyon konuşması olay oldu

Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho, ilk maçına çıkmadan önce soyunma odasında yaptığı küfürlü konuşmayla gündeme oturdu.

62 yaşındaki deneyimli teknik adam, geçen hafta Benfica ile iki yıllık sözleşme imzalayarak 2000 yılında kısa süreli de olsa başladığı kariyerine geri dönüş yaptı. İlk sınavına ise Vila das Aves deplasmanında çıktı. Benfica sahadan 3-0'lık net bir galibiyetle ayrılırken, kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan Mourinho'nun maç öncesi konuşması büyük yankı uyandırdı.

Mourinho, oyuncularına şu sözlerle seslendi:

"Benfica'da kazanmak çok güzel. Benfica'da oynamak lanet zor. Benfica'da kaybetmek lanet zor. Ama Benfica'da kazanmak inanılmaz güzel. Artık konuşma bitti, sahaya çıkıyoruz ve onları öldüreceğiz."

Mourinho'nun küfürlü ifadelerle dolu motivasyon konuşması futbol kamuoyunda tartışma yaratırken, futbolcuların oldukça ateşlendiği görüldü. Takım kaptanı Nicolas Otamendi de hocasına destek vererek, "Bu kulüpte önemli olan tek şey üç puan ve şampiyonluk. Hepimiz birimiz için, birimiz hepimiz için, Benfica!" diyerek takım arkadaşlarını motive etti.

Karşılaşmadan sonra Mourinho, galibiyetin sevindirici olduğunu ancak olağanüstü olmadığını belirterek, "Oyuncularıma kazanma ruhuyla çıkmaları gerektiğini söyledim. İkinci yarıda özgüvenleri yükseldi, ben de onları serbest bıraktım" dedi.

Mourinho'nun bu küfürlü konuşması, daha ilk maçında Benfica camiasını hem şaşırtmış hem de heyecanlandırmış oldu.