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Mourinho'dan herkesi şaşırtan tercihler! Fenerbahçe'nin Lugano maçı kadrosu belli oldu

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda yarın Lugano ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de maçın kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertlilerde Samet Akaydin, Levent Mercan, Luan Peres, Miguel Crespo, Miha Zajc, Cengiz Ünder, Emre Mor, Burak Kapacak ve Umut Nayir kadroda yer almadı. Sürpriz tercihler yapan teknik direktör Jose Mourinho'nun geçen sezon kadro dışında kalan Ryan Kent'i kadroya yazması ise dikkat çekti.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın Lugano ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde sarı-lacivertli takımın UEFA kadrosu netlik kazandı.

KADRODA OLMAYAN İSİMLER

Fenerbahçe'de Samet Akaydin, Levent Mercan, Luan Peres, Miguel Crespo, Miha Zajc, Cengiz Ünder, Emre Mor, Burak Kapacak, Umut Nayir kadroda yer almadı. Sarı-lacivertli takımın maçtan önce kadroda 2 değişiklik yapma hakkı bulunuyor.

FENERBAHÇE'NİN LUGANO KADROSU

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre Fenerbahçe'nin kadrosu şöyle:

Kaleci: İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Ertuğrul Çetin

Savunma: Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao

Orta Saha: İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Rade Krunic, Fred, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın

Forvet: Edin Dzeko, Dusan Tadic, Bright Osayi-Samuel, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin

MAÇ NE ZAMAN?

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında Lugano'ya konuk olacak. Thun şehrindeki Stockhorn Arena stadyumunda oynanacak karşılaşma 23 Temmuz Salı günü (yarın) saat 21.30'da başlayacak.Portekizli hakem Tiago Martins'in düdük çalacağı karşılaşma D-Smart ve D-Smart GO'dan canlı olarak ekranlara gelecek. Bu müsabakanın rövanşı ise 30 Temmuz Salı günü saat 20.00'de Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynayacak.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (1)

Barış O. B.:

Cengiz Napoli'ye hayırlı olsun. Levent Mercan'a gelince, sırf rakip takım almasın diye koskoca Mourinho'yu getirip ona sormadan transfer yapmakta tam bir Ali Koç vizyonu. Aziz başkan sağolsun seçilmeden daha çok katkı sağladı takıma

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