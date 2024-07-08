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Mourinho'dan Erdoğan'ı üzecek sözler

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Türkiye'nin Hollanda ile oynadığı maçı tribünden izledikten sonra yaptığı açıklamada Ferdi Kadıoğlu'nun Avrupa'ya transfer olması gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ferdi'nin de istikbaliyle oynamamak lazım" demişti. Fenerbahçe'nin tecrübeli çalıştırıcısı Mourinho ise Erdoğan gibi düşünmüyor. Bugün bir basın açıklaması yaparak Ferdi'nin transferi için kapıları kapatan tecrübeli çalıştırıcı, "İyi oyuncuları elimizde tutacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Hollanda ile oynadığı maçı tribünden izledikten sonra yaptığı açıklamada Ferdi Kadıoğlu'nun Avrupa'ya transfer olması gerektiğini ifade etmişti.

MOURİNHO: TAKIMDA TUTMAK İSTİYORUZ

Erdoğa'nın bu açıklamaları sonrası bir açıklamada Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho'dan geldi. Sarı-lacivertli takımın, Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında yaptığı kampta gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan tecrübeli teknik adam, kulübün ilerlemesi için iyi oyuncuların elde tutulması gerektiğini ifade etti. Başkan Ali Koç'un bu konuda direkt mesaj verdiğini belirten Mourinho, "Başkanımız kulübümüzün gelişmesini istiyor, geriye gitmesini istemiyor. Bu da en iyi oyuncuları elimizde tutmak, satmamak demek. En öncelikli durum, elimizdeki oyuncuların takıma geri dönmesi. Bu, adım adım olacak. Bugün Szymanski ve Livakovic ilk idmana çıkacak. Çağlar ilk kez topla çalışacak. Milli takımdakiler tatillerine başladı. Tadic çarşamba dönüyor. Tabii bu iyi sebepten, Türk Milli Takımı çok iyi iş çıkardığı için. Transfer pazarında neler istediğimizi biliyoruz. Transfer pazarı hareketli ve pek çok takım ön eleme oynamayacak. İlk Lugano maçında muhtemelen en iyi durumda olmayacağız ama ikinci maçta taraftarlarımız kazanmamız için bize yardımcı olacak" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

EURO 2024'teoynanan Hollanda-Türkiye maçını statta takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlamış ve, "Yani şimdi mesela bakıyorsun bir Ferdi Kadıoğlu'na, çok hırslı. Biz futbol oynadığımız zaman da hocamız bize derdi ki, 'oğlum topu yiyeceksiniz' Top yenir mi? Yiyeceksiniz' Yani bu ne demek? Hırsını ortaya tam manasıyla koyacaksın. Şimdi mesela Ferdi'de bu var. O boyuyla Ferdi çok hırslı. Topu aldığı zaman, söktüğü zaman geriden forvete katılması çok çok sağlam. Şimdi onunla ilgili bazı rakamlar konuşuluyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Morinho, 'gidemez' dedi. Ferdi'nin de istikbaliyle oynamamak lazım" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (12)

Ekadlan:

Yani sayın CB diyor ki avrupaya gitmezse önü kapalı, istikbali karanlık

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Ata_Mete:

Bence yanılıyorsun,olay tamamen "duygusal" gibi:-))

yanıt3
yanıt0
Ali Tokgönül:

Doğru dersin Ekadlan . Türkiye de ki gençlerin önleri kapalı istikballeri karanlık . Sebebi kim ???

yanıt14
yanıt4
Ali Tokgönül:

Tamaaaamm . Bir bu kalmıştı karışmadık ona da karıştın ya pes doğrusu . Aslında Cb Erdoğan ne diyorsa tersini yapacaksın . neden mi ; Türkiye'nin hali ortada !!!

37
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SAMET TEMAS:

valla erdoğan doğru söylemiş. köy takımında ne işi var avrupa'dan iyi teklif gelirse ki gelir gitmeli. koçalinin egosunu çekmeye değmez.

21
25
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Ahmet AKGÜL:

bence zulme uğrayan emeklilerle ilgilen. daha hayırlı.

27
5
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ismail Yasin:

Avrupa dış güçler değil mi.. daha dün ki maçta düşman ilan ettiniz

21
5
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Barış O. B.:

Mourinho ve Kasımpaşalı

17
7
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Mehmet Vatandaş:

Niye??? Kendi ülkeni küçük mü görüyorsun

19
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Ata_Mete:

Ferdinin menajeri kim acaba...,bu işten buram buram komisyon kokusu geliyor

14
4
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