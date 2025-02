Mourinho'dan Anderlecht galibiyetine ilginç yorum: Çok iyi bir sonuç diyemem

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettikleri Anderlecht'i 3-0 yendikleri karşılaşmanın ardından çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

"ÇOK İYİ BİR SONUÇ DİYEMEM"

Mourinho'nun açıklamaları şu şekilde;

Karşılaşmayı değerlendiren Mourinho, "Bugün çok iyi oynadık. Çok iyi bir sonuç diyemem, çünkü tur atlamalıyız. Devreye 3-0 önde girerseniz mutlu olursunuz ama 90 dakikadan oluşan ikinci bir yarı var. Durumu ciddiye almalıyız. Orada her şeyleriyle üzerimize gelecekler. Şimdi Kasımpaşa maçını düşünmeliyiz" dedi.

YUSUF'A ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Yusuf Akçiçek'in performansına da değinen Portekizli teknik adam, "Aslında oynamaya başlamadan önce de söyledim. Ben Yusuf ile çalışmak, yetiştirmek istiyorum. Türkiye'de kültürel olarak insanlar daha hazır oyuncu görmek istiyor. Yusuf çok yetenekli. Ayaklarını sağlam şekilde yere basmalı. Harika tecrübeler elde etti bu dönemde. Çok zeki ve çok çalışkan. Ancak ayakları hep yere başmalı" şeklinde konuştu.

"MOURINHO İLE ÇALIŞMA BÜYÜK ŞANS"

Öte yandan Yusuf ise müsabaka sonrasında Jose Mourinho için "Mourinho ile çalışıyor olmak benim için çok büyük şans. Ben her zaman, her idmanda kendime bir şeyler katmaya çalışıyorum hem hocamdan hem takım arkadaşlarımdan. Ben her geçen gün, her antrenmanda bir önceki günden daha iyi yapmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.