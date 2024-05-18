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Motokrosta Türkiye KAYO, Avrupa Gençler ve BMU Şampiyonaları Başladı

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Motokrosun Türkiye KAYO, Avrupa Gençler ve Balkan Motosiklet Birliği (BMU) şampiyonalarının ilk gün programı tamamlandı. Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyonda 6 ülkeden 158 sporcu mücadele ediyor.

Motokrosta Türkiye KAYO, Avrupa Gençler ve Balkan Motosiklet Birliği (BMU) şampiyonalarının ilk gün programı tamamlandı.

Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen organizasyonlarda, 6 ülkeden 158 sporcu mücadele ediyor.

Parkurda 3 şampiyonanın MX, MX1, MX2, MX2 junior, MX125, MX senior, veteran ve kadınlar kategorilerinde antrenman ve sıralama turları yapıldı.

İlk günkü programda yer alan MX, veteran ve 50 cc kategorilerinin 1. yarışları gerçekleştirildi.

Şampiyonaların final yarışları yarın yapılacak.

Kaynak: AA / Spor

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