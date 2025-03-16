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Morais ile kaybetmiyorlar! Bodrum FK, Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti

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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Bodrum FK, rakibini 2-0 yendi ve bu sonuçla ligdeki yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı. Portekizli teknik adam Jose Morais yönetiminde 7 maça çıkan Ege ekibi, bu karşılaşmalarda hiç yenilmedi ve tüm karşılaşmalarda kalesini gole kapatarak çarpıcı bir istatistiğe imza attı.

Son haftaların formda takımı Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan maçı konuk takım 2-0 kazandı ve çıkışını sürdürdü.

İKİ YARIDA DA BİRER GOL

Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 22. dakikada kendi kalesine Husniddin Alikulov ve 62. dakikada Enis Bardhi kaydetti.

SAMET ATILDI, ALIKULOV SAKATLANDI

Ev sahibi takımda Samet Akaydin, 40. dakikada topa elle müdahalesi sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Öte yandan kendi kalesine gol atan Alikulov ise 45+1'de rakip ceza sahası içinde hava topuna çıkarken burnuna aldığı darbeden dolayı oyuna devam edemedi ve yerini Attila Mocsi'ye bıraktı.

Morais ile kaybetmiyorlar! Bodrum FK, Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti

İKİ TAKIMDA DA BİRER CEZALI

Bodrum FK'nın as kalecisi Diogo Sousa, sarı kart görerek Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü. Karadeniz ekibinde ise 45+5'te orta alanda rakibine faul yapan Ibrahim Olawoyin sarı kart gördü ve bir sonraki maç için cezalı duruma düştü. Nijeryalı hücum oyuncusui Rizespor'un Sivasspor'u konuk edeceği maçta forma giyemeyecek.

Morais ile kaybetmiyorlar! Bodrum FK, Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti

LİGDE 6 MAÇTIR YENİLMİYORLAR

Bu sonuçla birlikte Bodrum FK, Jose Morais yönetiminde yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı ve 30 puana yükselerek 15. sıraya yerleşti.Üst üste 2. mağlubiyetini alan Rizespor ise 33 puanda kaldı. Ligde bir sonraki Bodrum FK, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Çaykur Rizespor ise haftayı BAY geçecek.

MORAIS İLE HİÇ KAYBETMEDİLER

Bodrum FK, yeni teknik direktörü Jose Morais yönetiminde sergilediği performansla dikkat çekiyor. Ege temsilcisi, Morais ile toplamda 7 maça çıktı. Bodrum FK, ligde Morais yönetiminde 6 maçta hiç kaybetmedi ve 14 puan topladı. Morais'in ekibi, kupada ise Sivasspor'u 1-0'lık skorla yendi.

Morais ile kaybetmiyorlar! Bodrum FK, Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti

GOL DE YEMEDİLER

Bodrum FK'nin Jose Morais ile 7 maçta kalesinde gol görmemesi de öne çıkan diğer bir istatistik oldu. İşte Ege temsilcinin Portekizli teknik adam yönetiminde aldığı sonuçlar:

  • Bodrum FK 0-0 Göztepe
  • RAMS Başakşehir 0-1 Bodrum FK
  • Bodrum FK 1-0 Hatayspor
  • Sivasspor 0-1 Bodrum FK (Türkiye Kupası)
  • Adana Demirspor 0-0 Bodrum FK
  • Bodrum FK 1-0 Kasımpaşa
  • Çaykur Rizespor 0-2 Bodrum FK
Morais ile kaybetmiyorlar! Bodrum FK, Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDağıstan:

Demek ki oluyormuş. Çalışan ,azmeden kazanır...

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