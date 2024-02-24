Mondihome Kayserispor, MKE Ankaragücü'nü 3-2 yendi
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Mondihome Kayserispor, konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 3-2 yendi. Maç, Mondihome Kayserispor'un 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.
Stat: RHG Enertürk Enerji?
Hakemler: Turgut Doman, Mehmet Salih Mazlum, Abdullah Uğur Sarı
Mondihome Kayserispor : Bilal Bayazıt, Arif Kocaman (Dk. 46 Kolovetsios), Jeanvier, Carole (Dk. 46 Hasan Ali Kaldırım), Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Sazdağı, Ramazan Civelek (Dk. 46 Mane), Bourabia, Cardoso (Dk. 87 Shukurov), Morte, Nazon (Dk. 80 Bahoken)
Mke Ankaragücü : Bahadır Han Güngördü, Yıldırım Mert Çetin, Radakovic, Mujakic (Dk. 71 Kazımcan Karataş), Tolga Ciğerci, Atakan Rıdvan Çankaya, Chatzigiovanis (Dk. 66 Cephas), Efkan Bekiroğlu (Dk. 71 Ali Kaan Güneren), Moreira, Bassogog (Dk. 66 Morutan), Sowe (Dk. 87 Bajic)
Goller: Dk. 45 Bassogog, Dk. 45+4 Efkan Bekiroğlu ( Mke Ankaragücü ), Dk. 53 Nazon, Dk. 62 Jeanvier, Dk. 90+3 Mane (Mondihome Kayserispor )
Sarı kartlar: Dk. 10 Arif Kocaman, Dk. 33 Morte, Dk. 45+6 Ramazan Civelek, Dk. 90+4 Mane (Mondihome Kayserispor ), Dk. 30 Sowe, 45+6 Atakan Rıdvan Çankaya, Dk. 65 Radakovic ( Mke Ankaragücü )
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Mondihome Kayserispor, konuk ettiği Mke Ankaragücü'nü 3-2 yendi.
53. dakikada Kayseri ekibi farkı 1'e indirdi. Gökhan Sazdağı'nın pası ile ceza sahasında kaleci Bahadır Han Güngördü ile karşı karşıya kalan Nazon'un yerden sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2.
61. dakikada gelişen MKE Ankaragücü atağında, ceza sahası dışında topla buluşan Chatzigiovanis'un sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
62. dakikada Kayseri ekibi beraberliği yakaladı. Hasan Ali Kaldırım'ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Bahadır Han Güngördü çeldi. Jeanvier'in ceza alanında önüne gelen topa sert şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2.
84. dakikada sol kanattan gelişen MKE Ankaragücü atağında, Moreira'nın pası ile ceza alanının hemen dışında topa buluşan Tolga Ciğerci'nin sert şutunda, kaleci Bilal Bayazıt iki hamlede meşin yuvarlağa sahip olabildi.
90+3. dakikada Kayserispor 2-0 geriye düştüğü maçta öne geçti. Sağ kanattan Gökhan Sazdağı'nın ceza sahasına ortasında Mane'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-2.
Maç, Mondihome Kayserispor'un 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.