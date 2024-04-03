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Mondihome Kayserispor-Kasımpaşa Maçının İlk Yarısı 1-0 Sonuçlandı

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Stat: RHG Enertürk Enerji

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Furkan Ürün, Özcan Sultanoğlu

Mondihome Kayserispor : Onurcan Piri, Gökhan Sazdağı, Attamah, Jeanvier, Hasan Ali Kaldırım, Kartal Kayra Yılmaz, Mehdi Bourabia, Boa Morte, Karimi, Cardoso, Nazon

Kasımpaşa : Gianniotis, Taylan Utku Aydın, Porozo, Yasin Özcan, Yunus Emre Gedik, Gökhan Gül, Zai, Fall, Hajradinovic, Ben Ouanes, da Costa

Gol: Dk. 24 da Costa ( Kasımpaşa )

Kırmızı kart: Dk. 38 Kartal Kayra Yılmaz (Mondihome Kayserispor )

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasındaki Mondihome Kayserispor- Kasımpaşa maçının ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

9. dakikada savunmadan çıkmak isteyen Kayserispor'da Jeanvier'in paralel pasında araya giren da Costa'nın ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta top direğin dibinden auta çıktı.

24. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Konuk ekibin sol taraftan kullandığı kornerde kale alanı önünde oluşan karambolde da Costa, önünde kalan topu filelere gönderdi. Pozisyonda önce ofsayt kararı verildi. VAR incelemesinin ardından gol geçerli sayıldı: 0-1.

34. dakikada sağ kanattan Boa Morte'nin ortasında ceza sahası içerisinde Cardoso'nun kafayla indirdiği topla buluşan Hasan Ali Kaldırım'ın şutunda, kaleci Gianniotis sağına uzanarak topu çeldi.

37. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Nazon, beş rakibini çalımladıktan sonra ceza sahasına girer girmez şutunu çekti. Kaleci Gianniotis topu kontrol etti.

38. dakikada Kayserispor 10 kişi kaldı. 29. dakikada bir sarı kart gören Kartal Kayra Yılmaz, bu pozisyondan 9 dakika sonra Kasımpaşa atağında eliyle topa müdahale ettiği gerekçesiyle ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

44. dakikada sağ kanattan Karimi'nin yerden gönderdiği pasta topla buluşan Boa Morte, uygun pozisyonda şutunu çekti. Meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısını Kasımpaşa 1-0 önde tamamladı.

Kaynak: AA / Spor

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