Mohammed Salah'tan UEFA'ya Tepki: 'Neden Öldüğünü Anlatabilirsiniz Mi?'
Liverpool'un Mısırlı futbolcusu Mohammed Salah, UEFA'nın hayatını kaybeden Filistinli futbolcu Süleyman el-Ubeyd için yaptığı paylaşıma tepki gösterdi. Gazze'deki insani durum ve el-Ubeyd'in ölümüne dikkat çeken Salah, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

LİVERPOOL'un Mısırlı futbolcusu Mohammed Salah, İsrail'in saldırıları sonucunda hayatını kaybeden 'Filistinli Pele' lakaplı eski futbolcu Süleyman el-Ubeyd için UEFA'nın yaptığı paylaşıma tepki gösterdi.

Gazze'de insani yardım bekleyen sivillerin üstüne İsrail tarafından ateş açılmasıyla Filistin futbolunun önemli isimlerinden Süleyman el-Ubeyd, 41 yaşında hayatını kaybetti. Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA) sosyal medya hesabı üzerinden yapılan "Filistinli Pele Süleyman el-Ubeyd'e veda. En karanlık zamanlarda bile sayısız çocuğa umut veren bir yetenek" paylaşımına, Liverpool'un Mısırlı futbolcusu Mohammed Salah'tan tepki geldi. 33 yaşındaki futbolcu, UEFA'nın yaptığı paylaşımı alıntılayarak 'Bize nasıl, nerede ve neden öldüğünü anlatabilir misiniz?' mesajını paylaştı. Mısırlı futbolcunun bu paylaşımı, sosyal medyada 100 milyonun üstünde görüntülenme alırken, dünyada geniş yankı buldu.

Öte yandan Salah, geçtiğimiz yıllarda da yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla Gazze'ye yardım çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
