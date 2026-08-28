Salah'tan Ferencvaros Sonrası Moral Mesajı

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Mohamed Salah, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros karşısında alınan 4-0'lık mağlubiyetin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Salah, yaşanan hayal kırıklığının hedeflerini değiştirmeyeceğini belirterek, "Başarabilir ve başaracağız" ifadelerini kullandı.

"Kötü geceleri motivasyona çevirmeyi öğrendim"

Kariyerinde birçok zorlu dönem yaşadığını vurgulayan Salah, kötü sonuçların futbolun bir parçası olduğunu belirtti. Mısırlı yıldız, "Kariyerimde hiçbir şey kolay gelmedi. Kötü geceler ve hayal kırıklıkları futbolun bir parçası ve ben onları motivasyon ve kupa haline getirmeyi öğrendim" dedi.

"Geçen gece bunu değiştirmeyecek"

Trabzonspor'daki projenin bir parçası olduğunu ifade eden Salah, hedeflerinden vazgeçmeyeceğinin mesajını verdi. Tecrübeli futbolcu, "Trabzonspor kulübüm ve ben bu projenin beden ve ruh olarak bir parçasıyız. Geçen gece bunu değiştirmeyecek. Beklentilerin yüksek olduğunu biliyorum ve gerçekten inanıyorum ki başarabilir ve başaracağız" ifadelerini kullandı.

"Buraya kazanmak için geldim"

Salah, paylaşımının sonunda Trabzonspor'daki hedefini net bir şekilde ortaya koydu. "Buraya kazanmak için geldim" diyen yıldız oyuncu, bu sözün kendisi için yalnızca bir slogan olmadığını vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı