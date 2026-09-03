Salah: 'Burada özel bir şeyler kazanmak istiyorum'

TRABZONSPOR'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, bordo-mavili takıma transferinde Başkan Ertuğrul Doğan'ın hırsının ve kulüpte oluşturmak istediği yapının etkili olduğunu belirterek, "Ben hala motiveyim, burada özel bir şeyler kazanmak istiyorum. Zaten bunun için buraya geldim" dedi.

Trabzonspor'un Mısırlı futbolcusu Mohamed Salah, bordo-mavili kulübün kanalında yayınlanan röportajda kariyeri, Trabzonspor'a transfer süreci, hedefleri ve taraftarlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Kariyerinde birçok başarı elde etmesine rağmen yeni hedefler peşinde olduğunu ifade eden Salah, Trabzonspor ile hem Avrupa'da hem de ligde özel başarılar elde edebileceklerine inandığını söyledi.

'HALA YENİ BİR MÜCADELE ARIYORUM'

Kariyeri boyunca kendisini motive eden unsurlara değinen Salah, gençliğinden itibaren motivasyon olmadan başarılı olamayacağını bildiğini belirterek, "Her zaman yoluma devam etmek için kendime yeni bir neden bulmaya çalışıyorum. Bu yüzden de buradayım. Kariyerimde birçok şey başardım. Ama hala yeni bir mücadele arıyorum. İşte bu yüzden buradayım. Avrupa'da da ve ligde de özel bir şeyler başarabiliriz" ifadelerini kullandı.

'ŞEHİRDEKİ EN GÜZEL YERLERİ ARAŞTIRDIM'

Trabzonspor'un kendisine olan ilgisini ilk duyduğunda neler hissettiğini anlatan Salah, "Şehirdeki en güzel yerleri araştırdım. Liverpool ve Fiorentina gibi futbolun çok güçlü bir kültüre sahip olduğu kulüplerde oynadım. Futbola tutkuyla bağlı insanların olduğu bir şehirde bulunmanın başkentte ya da başka bir yerde olmaktan farklı olduğunu biliyorum. Kulübün ilgisini duyduğumda otomatik olarak gerçekten heyecanlandım. Geldiğimde bazı yerleri ve olabilecek en iyi yemekleri de araştırdım. Dolayısıyla kulübün bana ilgisini duyduğumda yaptığım ilk şey bu oldu" dedi.

'BAŞKANIN HIRSI BENİ İKNA ETTİ'

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile yaptığı görüşmeye de değinen Salah, "Sanırım başkanın hırsı ve kulüpte inşa etmeye çalıştığı şey beni ikna etti. Çünkü Liverpool'da insanların beni sevdiği ve bana her zaman büyük bir sevgi ve saygı gösterdiği bir ortamdan geliyorum. Dokuz yıl boyunca oradaydım. Başkanın göreceğim sevgi ile ilgili söylediklerinden sonra bunu görmeyi gerçekten çok isterim diye düşündüm. Havaalanına vardığımda yaşananlar ve stadyumdaki atmosfer gerçekten inanılmazdı. Ama benim için en önemlisi burada takımla birlikte gerçekten bir şeyler kazanmak istemesiydi. Beni asıl ikna eden de buydu. Bunun benim için doğru karar olduğunu düşündüm" ifadelerini kullandı.

'HER ŞEYİMİ BU KULÜBE VE BU ŞEHRE VERECEĞİM'

Trabzonspor ile bölge insanının karakterine ilişkin değerlendirmede bulunan Salah, "Şu ana kadar söyleyebileceğim şu; gerçekten çok seviyor ve saygı duyuyorum. ve bir de kendimi tanıdığım için bulunduğum her yerde kazanmak ve savaşmak isteyen biri olarak ben de elimden gelenin en iyisini yapacağım. Her şeyimi bu kulübe ve bu şehre vereceğim. ve kesinlikle yıllar geçtikçe bunu görecekler" dedi.

'HAVAALANINDA YAŞANANLAR İÇİMDE EKSİK OLAN BİR ŞEYİ TAMAMLADI'

Trabzon'a geldiği gün havalimanında ve daha sonra stadyumda kendisine gösterilen ilgiden dolayı duygulandığını ifade eden Salah, "Ben aslında çok duygusal bir insan değilim. Ama havaalanına geldiğimde yaşananlar sanki içimde eksik olan bir şeyi tamamladı. Böyle bir karşılamayı gerçekten görmek istiyormuşum. Hiçbir şekilde böyle bir şey beklemiyordum. Ne havaalanında ne de stadyumda bu seviyede bir karşılamayla karşılaşacağımı düşünmüyordum. Daha topa bile değmeden taraftarlardan böyle bir sevgi gören çok fazla oyuncu olduğunu sanmıyorum. Bu yüzden gerçekten çok mutlu ve duygusal hissettim" diye konuştu.

'DAHA ÖNCE HİÇ BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİKLERİNİ SÖYLEDİLER'

Havalimanı ve stadyumdaki karşılamanın ardından tanıdığı birçok kişi ve Liverpool'dan bazı eski takım arkadaşlarıyla konuştuğunu belirten Salah, "Onlar da ertesi gün beni aradılar. Hala iyi bir iletişimim var Dom'la beraber. Daha önce hiç böyle bir şey görmediklerini söylediler. Henüz bir kulüpte forma giymeye başlamadan bir oyuncuya böyle bir karşılama yapılması onlar için de oldukça şaşırtıcıydı. Zaten görüntüler internetten de yayıldı. Dolayısıyla sadece ailem ve arkadaşlarım değil dünyanın birçok yerindeki insanlar da bunu gördü" ifadelerini kullandı.

'BURADA ÖZEL BİR ŞEYLER KAZANMAK İSTİYORUM'

Çocukluk yıllarında antrenmanlara gitmek için 4 otobüs değiştirdiği dönemlerdeki hırsını hala taşıdığını vurgulayan Salah, "Kesinlikle. Hala aynı şekilde hırslı olduğumu söyleyebilirim. Çünkü insanın bir hedefi ve hırsı olmadığında çok ileri gidemeyeceğini biliyorum. Ben hala motiveyim, burada özel bir şeyler kazanmak istiyorum. Zaten bunun için buraya geldim. Dolayısıyla hala aynı kişi olduğumu söyleyebilirim" dedi.

'SORUNLARDAN KAÇMAYA ÇALIŞTIĞIMI DÜŞÜNMÜYORUM'

Zorluklarla nasıl başa çıktığına ilişkin de konuşan Salah, "Herhangi bir sorundan kaçmaya çalıştığımı düşünmüyorum. Sorunu anladığınızda ve bir çözümü bulmaya çalıştığınızda sorunu çözmek için ilk doğru adımı atmışsınız demektir. İnsanlar bazen sorunlarla yüzleşmek istemedikleri için onlardan kaçmaya çalışabiliyor. Çünkü sorun çok zor olabilir veya onlar için fazla stresli olabilir. Kariyerim boyunca kişiliğimdeki bazı kötü özelliklerimi değiştirmeyi öğrendim. Bu da farklı kültürlere uyum sağlamamda bana çok yardımcı oldu. İsviçre'de, İtalya'da, İngiltere'de ve şimdi Türkiye'deyim. Öncesinde Mısır'da oynamıştım. Her ülkenin, her insanın farklı bir kültürü ve farklı alışkanlıkları var. Bu nedenle hepsine uyum sağlamak zorundayım" diye konuştu.

Kariyeri boyunca kazandığı kupalardan hangisini seçeceğinin sorulması üzerine Salah, "Bir sonraki. Her zaman bir sonraki" yanıtını verdi.

MAÇ ÖNCESİ 15-20 YILLIK RİTÜELİ

Maçlardan önce uzun yıllardır değiştirmediği bir ritüeli olduğunu açıklayan Salah, her karşılaşma öncesinde annesiyle konuştuğunu belirterek, "Futbol oynamaya başladığımdan beri maçlardan önce yaptığım şey annemle konuşmak. Konuştuğum tek kişi o. Bunu yaklaşık 15-20 yıldır her maçtan önce yapıyorum" dedi.

'UMARIM LİGİ KAZANIRIZ'

Trabzonspor taraftarına da mesaj gönderen Salah, "Sezon boyunca desteğinize ihtiyacımız olacak. Zor anlar da olacak. Ama size söz verebileceğim tek şey, bu kulüpteki herkesin ve bütün oyuncuların bir şeyler başarmak için elinden gelen her şeyi yapacağıdır. Umarım sizin desteğinizle Avrupa'da önemli bir başarı elde ederiz. ve umarım ligi kazanırız. Ama sezon boyunca her zaman size ihtiyacımız olacak" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı