MKE Ankaragücü, yeni sezon hazırlıkları için Bolu'da kampa girdi Spor Toto Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'da kampa girdi. Spor Toto Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'da kampa girdi. Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertli takım, bugün Bolu kampına başlayıp, ilk antrenmanını gerçekleştirdi. MKE Ankaragücü futbolcuları, teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde günü tek antrenmanla tamamladı. Başkent ekibi, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek. AA / Fatih Çakmak - Spor MKE Ankaragücü Bolu Spor Haberler

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