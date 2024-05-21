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MKE Ankaragücü Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

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MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleri, dayanıklılık koşusu, pas ve rondo çalışması ile devam etti. İdman, tam sahada yapılan teknik ve taktik çalışmayla sona erdi.

MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Beştepe Tesisleri'nde yapılan antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan oyuncular, dayanıklılık koşusunun ardından pas ve "rondo" çalışması gerçekleştirdi. İdman, son bölümünde tam sahada yapılan teknik ve taktik çalışmayla sona erdi.

MKE Ankaragücü, hazırlıklarına yarın tesislerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Emre Belözoğlu MKE Ankaragücü Trabzonspor Spor Güncel Haberler

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