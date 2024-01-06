MKE Ankaragücü, Trabzonspor'a 1-0 mağlup oldu
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Trabzonspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçta golü atan Visca oldu.
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Trabzonspor'a 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
54. dakikada ceza sahasının içine doğru atılan ara pasla buluşan Cephas'ın savunmadan kurtulup yaptığı vuruşta top kaleci Uğurcan Çakır'ı geçemedi.
55. dakikada ceza yayı üzerinde Efkan Bekiroğlu'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Morutan'ın şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
86. dakikada sol kanattan Bakasetas'ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Enis Destan'ın vuruşunu kaleci Bahadır kornere çeldi.
90+3. dakikada Moreira'nın sol kanattan ceza sahasına içine yaptığı kavisli ortada topa yükselen Chatzigiovanis'in kafa vuruşu üst direğe çarparak dışarı gitti.
Hakemler: Burak Şeker, Murat Ergin Gözütok, Gökhan Barcın
MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Atakan Çankaya (Kitsiou dk. 66), Radakovic, Mujakic, Hanousek, Ali Kaan Güneren (Cem Tuna Türkmen dk. 74), Pedrinho, Morutan, Efkan Bekiroğlu, Cephas (Chatzigiovanis dk. 56), Macheda (Bajic dk. 66)
Yedekler: Gikiewcz, Alperen Kuyubaşı, Dokanovic, Astanakulov, Yıldırım Mert Çetin, Hayrullah Bilazer
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Baniya, Benkovic, Evren Eren Elmalı, Berat Ayberk Özdemir (Kourmpelis dk. 89), Mendy, Visca (Mehmet Can Aydın dk. 90+2), Bakasetas, Fountas (Bardhi dk. 84), Onuachu (Enis Destan dk. 84)
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Moreno, Hüseyin Türkmen, Kerem Şen, Umut Güneş, Arif Boşluk
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Gol: Visca (dk. 30) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Cephas (MKE Ankaragücü), Onuachu (Trabzonspor) - ANKARA