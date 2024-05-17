MKE Ankaragücü, Siltaş Yapı Pendikspor ile kritik maça çıkacak

Mke Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında küme düşme hattını oldukça ilgilendiren kritik karşılaşmada yarın Siltaş Yapı Pendikspor'la sahasında karşılaşacak.

Eryaman Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek.

Haftaya 39 puanla düşme hattının sadece 2 puan önünde 15. sırada giren MKE Ankaragücü, 36 puanla 19. sırada yer alan Siltaş Yapı Pendikspor'u ağırlayacak.

Sarı-lacivertliler, rakibini mağlup eder, Beşiktaş da sahasında Atakaş Hatayspor'a kaybetmezse son hafta maçları öncesi kümede kalmayı garantileyecek.

Eğer MKE Ankaragücü, Siltaş Yapı Pendikspor'u yenemezse kümede kalıp kalmayacağı son hafta belli olacak. Başkent ekibi rakibine kaybetmesi durumunda diğer maçlardan gelecek sonuçlara göre son hafta küme düşme hattının içinde girebilir.

Son 4 maçında galip gelemeyen ve sadece 2 puan alan MKE Ankaragücü, rakibini yenerek rahat bir nefes almak istiyor.

Bu karşılaşma Pendikspor için de kümede kalmak için son şanslarda birisi. Siltaş Yapı Pendikspor, başkentten puan çıkaramaz, Gaziantep FK da sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü yenerse 1. Lig'e düşecek.

Son iki maçını kazanarak Ankara'ya gelecek Siltaş Yapı Pendikspor da kazanıp puan sıralamasında rakibinin önüne geçmeye çalışacak.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.

MKE Ankaragücü'nde Atakan Çankaya, Siltaş Yapı Pendikspor da ise Mame Thiam sarı kart cezaları nedeniyle bu önemli maçta forma giyemeyecek.