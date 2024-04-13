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MKE Ankaragücü, Gaziantep Futbol Kulübü'nü mağlup etti

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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında MKE Ankaragücü, evinde karşılaştığı Gaziantep Futbol Kulübü'nü 3-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

7. dakikada Sorescu'nun sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Maxim'in pasında penaltı noktası üzerinde Jevtovic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

31. dakikada Morutan'ın pasında Efkan'ın ceza sahası içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1

42. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Kitsiou'nun şutunda savunmadan seken topa Ali Sowe'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten auta çıktı.

64. dakikada sağ kanattan Kitsiou'nun pasında kale önünde Efkan Bekiroğlu topu Sowe'a gönderdi. Bu oyuncunu şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

68. dakikada sağ kanattan Kitsiou'nun ortasında ceza yayı önünde Efkan Bekiroğlu topu filelere gönderdi. 3-1

Hakemler: Ali Şansalan, Gökhan Barcın, Abdullah Uğur Sarı

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Kitsiou, Radokovic, Mujakic, Kazımcan Karataş, Ali Kaan Güneren (Flips dk. 82), Tolga Ciğerci, Morutan (Cephas dk. 90+2), Bassogog (Chatzigiovanis dk. 75), Efkan Bekiroğlu (Moreira dk. 75), Sowe (Macheda dk. 83)

Yedekler: Ertaç Özbir, Atakan Rıdvan Çankaya, Saponara, Arda Ünyay, Mert Çetin

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Gaziantep FK: Nita, Sorescu, Arda Kızıldağ, Nkoulou, M'Bakata, Ogün Özçiçek (Ömürcan Artan dk. 67), Mustafa Eskihellaç (Furkan Soyalp dk. 79), Maxim (Badji dk. 79), Jevtovic (Da Silva dk. 79), Gradel, Dragus

Yedekler: Mustafa Burak Bozan, Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, Alvarenga, Markovic, Mehmet Kuzucu

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Goller: Efkan Bekiroğlu (dk. 31), Sowe (dk. 64), Efkan Bekiroğlu (dk. 68) (MKE Ankaragücü), Jevtovic (dk. 7) (Gaziantep Futbol Kulübü)

Sarı kartlar: Mujakic (MKE Ankaragücü), Dragus (Gaziantep Futbol Kulübü) - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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