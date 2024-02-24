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MKE Ankaragücü, deplasmanda Kayserispor'u 2-0 yendi

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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında MKE Ankaragücü, deplasmanda Mondihome Kayserispor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Stat: RHG Enertürk Enerji?

Hakemler: Turgut Doman, Mehmet Salih Mazlum, Abdullah Uğur Sarı

Mondihome Kayserispor : Bilal Bayazıt, Arif Kocaman, Jeanvier, Carole, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Sazdağı, Ramazan Civelek, Bourabia, Cardoso, Morte, Nazon

Mke Ankaragücü : Bahadır Han Güngördü, Yıldırım Mert Çetin, Radakovic, Mujakic, Tolga Ciğerci, Atakan Rıdvan Çankaya, Chatzigiovanis, Efkan Bekiroğlu, Moreira, Bassogog, Sowe

Goller: Dk. 45 Bassogog, Dk. 45+4 Efkan Bekiroğlu ( Mke Ankaragücü )

Sarı kartlar: Dk. 10 Arif Kocaman, Dk. 33 Morte, Dk. 45+6 Ramazan Civelek (Mondihome Kayserispor ), Dk. 30 Sowe, 45+6 Atakan Rıdvan Çankaya ( Mke Ankaragücü )

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Mke Ankaragücü, deplasmanda Mondihome Kayserispor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

7. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Cardoso'nun ceza sahasına ortasında topu MKE Ankaragücü defansı uzaklaştırmak istedi. Ceza sahasında topu önünde bulan Morte'nin vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

18. dakikada ceza alanı dışında topla buluşan Nazon'un sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

45. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Tolga Ciğerci'nin pası ile sağ kanattan ceza sahasına girip kaleci Bilal Bayazıt ile karşı karşıya kalan Bassogog'un vuruşunda top ağlara gitti, ancak ofsayt gerekçesiyle gol sayılmadı. Daha sonra VAR'ın devreye girmesi ile pozisyonun ofsayt olmadığı belirtilerek gol verildi: 0-1.

45+4. dakikada Ankara ekibi farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan ceza sahasına giren Chatzigiovanis'in pasında, Efkan Bekiroğlu topu ağlara gönderdi: 0-2.

Maçın ilk yarısı MKE Ankaragücü'nün 2-0 üstünlüğü ile bitti.

Kaynak: AA / Spor

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