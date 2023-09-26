Mini bikinisiyle tramboline çıkan Wanda Nara kendinden geçti: Çocuklar yokken biz

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara, çocuklarının olmadığı bir zaman aralığında trambolinde zıpladı. Nara o anlar için, "Çocuklar yokken biz trambolinin üstündeyiz..." ifadelerini kullandı.