Millilerden harika başlangıç! Gürcistan'ı deplasmanda 3 golle geçtik

Güncelleme:
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında Gürcistan'ı deplasmanda 3-2 mağlup etti. Millilerin golleri Kerem Aktürkoğlu (2) ve Mert Müldür'den geldi.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında Gürcistan'a konuk oldu. Boris Paiçadze Arena'da oynanan maçı milli takımımız 3-2'lik skorla kazandı.

MİLLİLER MAÇA GOLLE BAŞLADI

A Milli Takımımız maça adeta golle başladı. 3. dakikada sol kanattan Arda'nın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Mert Müldür şık bir kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı.

KEREM FARKI İKİYE ÇIKARDI

İyi oyununu sürdüren milli takımımız ikinci golü buldu. Maçın 41. dakikasında ceza sahasında yaşanan karambolde topu önünde bulan Kerem Aktürkoğlu meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ve fark ikiye çıktı.

İKİNCİ YARI DA GOLLE BAŞLADI

A Milli Takım'da iyi oyun ikinci yarıda da sürdü. Maçın 49. dakikasında ön alanda yapılan baskı sonucunda topu kapan oyuncularımızdan Yunus Akgün'ün pasında Kerem Aktürkoğlu, tek vuruşla topu köşeye yolladı ve durumu 3-0 yaptı.

GÜRCİSTAN'I UMUTLANDIRAN GOL

Maçın 62. dakikasında Gürcistan golü buldu. Hızlı gelişen Gürcistan atağında savunma arkasına sarkan Kvara Kvaratskhelia'nın şutu direkten döndü. Direkten dönen topu tamamlayan Zuriko Davitashvili farkı ikiye indirdi.

BARIŞ ALPER KIRMIZI KART GÖRDÜ

A Milli Takımımız'da 67. dakikada oyuna giren Barış Alper Yılmaz, 70. dakikada rakibine yaptığı sert müdahalenin ardından direkt kırmızı kart gördü.

GÜRCİSTAN BİR GOL DAHA BULDU

Son dakikalarda baskısını artıran Gürcistan, Kvaratskhelia'nın ceza sahası içinden köşeye sert şutunda bir gol daha buldu.

3 PUAN BİZİM

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve A Milli Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ne galibiyetle başlayarak 3 puana yükseldi. Gürcistan, ilk maçında puanla tanışamadı. Millilerimiz, sıradaki maçında kendi sahasında İspanya ile karşılaşacak. Gürcistan, sahasında Bulgaristan'la karşılaşacak.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
500

Yorumlar (7)

Haber Yorumlarıkerem can:

Gürcistan'a karşı 3-2' yi galibiyet mi zannediyorsunuz.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArif İnanç:

Yaa alışmış insanlar ne yapsın. Adamın ayağını kıramadım zaten eliyle Galatasar lı her futbolcunun yaptığıngibi bşr şey yok desi ama yemediler. Avrupa da ki gerçeğiniz bu olacak maalesef. Bira dikkat edelim dssipini de de 5 den aşağı bırakmazlar. Vah bizi vah.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZeki Anti:

Boş beleş olmak için uğraşmana gerek yok..

yanıt1
yanıt2
Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Hoca oynayan ve oyunu dengede tutan oyuncuları çıkartması Türkiye'yi oyundan düşürdü...son dakikalarda şansımız yaver gitmeseydi şimdi başka şeyler yazacaktım..Gürcistan fena takım değil ama biz bu oyunla Konya'daki ispanya maçında başarılı olmamız zor gibi...

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZeki Anti:

Bu uğurcanı yıllardır galatasaray hiç seyretmedi mi, nasıl bunu alıp kalesini teslim ettiler hayret bir şey..

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
