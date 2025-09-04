Millilerden harika başlangıç! Gürcistan'ı deplasmanda 3 golle geçtik

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında Gürcistan'a konuk oldu. Boris Paiçadze Arena'da oynanan maçı milli takımımız 3-2'lik skorla kazandı.

MİLLİLER MAÇA GOLLE BAŞLADI

A Milli Takımımız maça adeta golle başladı. 3. dakikada sol kanattan Arda'nın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Mert Müldür şık bir kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı.

KEREM FARKI İKİYE ÇIKARDI

İyi oyununu sürdüren milli takımımız ikinci golü buldu. Maçın 41. dakikasında ceza sahasında yaşanan karambolde topu önünde bulan Kerem Aktürkoğlu meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ve fark ikiye çıktı.

İKİNCİ YARI DA GOLLE BAŞLADI

A Milli Takım'da iyi oyun ikinci yarıda da sürdü. Maçın 49. dakikasında ön alanda yapılan baskı sonucunda topu kapan oyuncularımızdan Yunus Akgün'ün pasında Kerem Aktürkoğlu, tek vuruşla topu köşeye yolladı ve durumu 3-0 yaptı.

GÜRCİSTAN'I UMUTLANDIRAN GOL

Maçın 62. dakikasında Gürcistan golü buldu. Hızlı gelişen Gürcistan atağında savunma arkasına sarkan Kvara Kvaratskhelia'nın şutu direkten döndü. Direkten dönen topu tamamlayan Zuriko Davitashvili farkı ikiye indirdi.

BARIŞ ALPER KIRMIZI KART GÖRDÜ

A Milli Takımımız'da 67. dakikada oyuna giren Barış Alper Yılmaz, 70. dakikada rakibine yaptığı sert müdahalenin ardından direkt kırmızı kart gördü.

GÜRCİSTAN BİR GOL DAHA BULDU

Son dakikalarda baskısını artıran Gürcistan, Kvaratskhelia'nın ceza sahası içinden köşeye sert şutunda bir gol daha buldu.

3 PUAN BİZİM

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve A Milli Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ne galibiyetle başlayarak 3 puana yükseldi. Gürcistan, ilk maçında puanla tanışamadı. Millilerimiz, sıradaki maçında kendi sahasında İspanya ile karşılaşacak. Gürcistan, sahasında Bulgaristan'la karşılaşacak.