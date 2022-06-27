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Milli takımı İnegöllü sporcular temsil edecek

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Milli takımı İnegöllü sporcular temsil edecek

Gösterdikleri başarılarla göz kamaştıran İnegöl Belediyesi DOSTUM Oryantiring Takımı sporcuları, dünya ve Avrupa şampiyonalarında Türkiye'yi temsil edecek.

Gösterdikleri başarılarla göz kamaştıran İnegöl Belediyesi DOSTUM Oryantiring Takımı sporcuları, dünya ve Avrupa şampiyonalarında Türkiye'yi temsil edecek.

Oryantiring branşında her müsabakada adından söz ettiren İnegöl Belediyesi DOSTUM Oryantiring Takımı sporcuları, milli formayla Türkiye'yi temsil edecek. Sezon boyunca katıldıkları yarışmalarda sergiledikleri performansla dikkat çeken İnegöllü sporcular, milli takım kamplarına davet edilmişti. Burada da başarıları tescillenen İnegöl Belediyesi DOSTUM sporcuları, temmuz ayında yapılacak dünya şampiyonası ile Avrupa şampiyonasında ay-yıldızlı formayı taşıyacak.

4 sporcu milli takımda

1-4 Temmuz 2022 tarihlerinde Macaristan'da yapılacak olan Avrupa şampiyonasında, milli takıma seçilen sporcularımız; Aleyna Minden, Azra Coşkun ve Nehir Karakoçak, Türkiye'yi temsil edecekler. 09-16 Temmuz tarihlerinde Portekiz'de gerçekleştirilecek olan dünya şampiyonasında ise milli takıma seçilen sporcu Semanur Özdemir, Türkiye'yi temsil edecek. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Spor

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