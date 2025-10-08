Milli takıma seçilemedi, azmetti dünya şampiyonu oldu

Güney Kore'nin Goyang kentinde düzenlenen Dünya Genç Kızlar Dart Şampiyonası finalinde güçlü rakibi Fillandiyalı Lida Lanko'yu 5-2 mağlup eden 15 yaşındaki Ayşegül Karagöz altın madalyaya uzandı.

DÜNYA ŞAMPİYONUNA COŞKULU KARŞILAMA

Dünya şampiyonu olarak Türkiye ve Denizli'ye büyük bir gurur yaşatan Necla-Ergun Abalıoğlu Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Ayşegül Karagöz, okuluna geldiği ilk gün dünya şampiyonuna yakışır bir şekilde karşılandı. Şampiyonlar Ligi müziği ve meşalelerle karşılanan Ayşegül, sevincini arkadaşları ve öğretmenleriyle paylaşırken duygusal anlar yaşadı. Henüz 15 yaşında ikinci kez milli yakımda mücadele eden Ayşegül Karagöz, Güney Kore'de tüm maçlarını kazanarak Dünya şampiyonu oldu. Yaklaşık iki ay önce Hollanda'da düzenlenen Avrupa Şampiyonasında bireysel kategoride Avrupa üçüncüsü de olan Ayşegül, aynı sezon içerisinde Genç Kızlar Takım Dart Şampiyonasında ise Avrupa şampiyonluğu da elde etti.

'GURUR VE MUTLULUK DOLU BİR GÜN'

Ayşegül'e destek olan ailesi, antrenörleri ve öğretmenlere teşekkür eden Okul Müdürü Şahin Taşkın, "Gurur ve mutluluk dolu bir gün yaşıyoruz. Sevgili öğrencimiz, arkadaşınız Ayşegül'e çok teşekkür ederim. Bizlere büyük bir gurur yaşattı. Belki Ayşegül, tek kişi olarak dünya şampiyonu görünüyor ama Onun sayesinde Türkiye dünya şampiyonu oldu. Allah ondan razı olsun. Allah Onu nazarlardan korusun, yolunu açık etsin inşallah. Sevgili gençler, her zaman kendinize güvenin, her zaman sabırla çalışmaya devam edin. Sonunda mutlaka belki bir dünya şampiyonluğu olmayabilir ama kendinizden söz ettirecek bir noktaya gelebilirsiniz" dedi.

Coşkulu karşılama için arkadaşlarına teşekkür eden Ayşegül Karagöz de, "Bu süreçte yanımda olan hocalarıma ve aileme de çok teşekkür ederim. Beni hiçbir zaman yalnız bırakmadılar" diye konuştu.

'AYŞEGÜL VAZGEÇMEDİ, AZİMLE ÇALIŞMAYA DEVAM ETTİ'

Ayşegül'ün başarısında büyük pay sahibi olan Milli Takım Antrenörü ve Beden Eğitimi Öğretmeni Murat Dirier ise dünya şampiyonluğuna giden zorlu serüveni şu sözlerle anlattı:

"Ayşegül 4 yıldır dart oynuyor. Geçen sene milli takım seçmesinde kaybetti. Yıldızlar kategorisinde Türkiye 2.'si olarak sezonu tamamlamış olması ve Genç Kızlar kategorisinde Türkiye 3.'sü olmasına rağmen milli takım seçmelerinde kaybetmişti. Ondan önceki sene de Viyana'da yapılan Avrupa Şampiyonasına gitmeyi hedeflemişti ama onda da kaybetti. Üst üste iki maçta son maçlarda kaybedip milli takımı kaçırmıştı. Ama vazgeçmedi, azimle çalışmaya devam etti. 3, 4 ve hatta 5 saat çalıştığı günler var. Okulu, dinlenmesi, kendi ihtiyaçları ve derslerini ihmal etmeden çalışmalarını sürdürdü. Hiçbir şeyi aksatmadan çalışmalarına devam edip, bu başarıyı elde etti. İnsanoğlunun sınırlarını zorlamasıyla neler başarabileceğini gösterdi. Vaktin nasıl doğru kullanılması konusunda arkadaşlarına örnek oldu. Bu çabalarının karşılığı olarak bu yıl Türkiye Şampiyonu, Avrupa 3.'sü ve takım olarak Avrupa şampiyonu, Gençler dünya şampiyonu, beşlide dünya 3.'sü olarak başarılarını taçlandırdı. Şimdi de Slovakya'ya gidecek. Dünya Elektronik Dart Şampiyonasına katılacak. İnşallah bir dünya derecesi de oradan bekliyoruz. Kendisine başarılar diliyorum."