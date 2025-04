Milli Sporcu Hamza Eren Göksu, Dünya Şampiyonalarında Hedef Büyüttü

Muay thai, wushu ve kick boks branşlarında hem Türkiye hem de Avrupa şampiyonlukları bulunan milli sporcu Hamza Eren Göksu, wushu ve muay thaide dünya şampiyonu olmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

Muay thai, wushu ve kick boks branşında çalışmalarını sürdüren Kastamonu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Hamza Eren Göksu, Antrenörü Eldar Elizade eşliğinde 8 yıldır sporla uğraşıyor. Göksu, farklı branşlarda 10 Türkiye, 3 Balkan, 1 Avrupa ve 3 dünya şampiyonluğuyla dikkati çekiyor.

Şampiyonluklarına bir yenisini eklemek isteyen Hamza Eren Göksu, son olarak Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Kick Boks Gençler Dünya Şampiyonası'nda low kick 51 kiloda şampiyon oldu.

Kastamonu'da aynı anda farklı branşlarda sporla ilgilendiği için 'Atom karınca' lakabıyla anılan 19 yaşındaki Kastamonulu sporcu, kariyerine yeni şampiyonluklar eklemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Milli sporcu Göksu, önümüzdeki günlerde düzenlenmesi planlanan Muay Thai Dünya Şampiyonası ve Wushu Dünya Şampiyonası için kota almayı ve buralarda şampiyonluk hedeflediğini söyledi.

Hamza Eren Göksu: "Hedefimiz ülkemize şampiyonluklar getirmek"

Milli sporcu olduğunu ve kick boks branşında hem Avrupa hem de dünya şampiyonluğu bulunan milli sporcu Hamza Eren Göksu, "Türkiye şampiyonluklarım da var. Wushu branşında Türkiye ve Avrupa şampiyonluklarım var. 2005 yılında startı verdik. İlk Türkiye Şampiyonası'na Antalya'da katıldım. Gençlerden büyükler kategorisine geçtim. Benim için bayağı zorlu bir mücadele oldu. Daha önce yarıştığım kilogramda milli takımda olan bir sporcuyla müsabaka yaptık. Benim için zorlu bir maçtı ama şükürler olsun 3-0 kazandık. Benim için ilk büyükler deneyimimde Türkiye şampiyonluğunu elde ettim. Şu an bir tane daha Türkiye müsabakam var. Eğer bu maçta da galibiyet elde edersem Dubai'de yapılacak olan Kick Boks Dünya Şampiyonası'na kota alacağım. Ayrıca iki hafta sonra Wushu Türkiye Şampiyonası var. Bu şampiyonada da şampiyonluk elde edersem Brezilya'da yapılacak Wushu Dünya Şampiyonası'na katılma hakkım olacak. Ardından Muay Thai Bölge Şampiyonası ve Türkiye Şampiyonası var. Bu iki branşta da şampiyon olursam bu sene Kapadokya'da yapılacak olan Dünya Şampiyonası'na katılmaya çalışacağım. Kariyer sürecimiz şu an bu şekilde ilerliyor. Hedefimiz ilk başta kick boks ve diğer branşlarda başta Kastamonu olmak üzere ülkemize şampiyonluk getirmek. 2024 yılında İstiklal Marşı'nı okutup, bayrağımızı göndere çektiğim gibi bu sene de İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinletmeyi ve bayrağımız göndere çekmeyi hedefliyorum. Vatanım ve milletim için savaşmaya her zaman hazırım" dedi.

Eldar Elizade: "Başaracağına her zaman inanıyoruz"

Şampiyonalara şampiyonluk parolası ile hazırlandıklarını ifade eden Antrenör Eldar Elizade ise, "Vatana millete sağlam sporcular yetiştiriyoruz ve bunlardan bir tanesi de milli sporcumuz Hamza Eren Göksu. Şimdi kendisi için yeni hedefler peşindeyiz. Yeni tarz çalışmalar ve sistemlerle hedefimize ulaşmanın niyetindeyiz. Çalışma sistemimiz çerçevesinde sabah ve akşam olmak üzere çift idman yapıyoruz. Yaz dönemi dinlenme madundayken günde tek idman düşürüyoruz. Şimdi katılacağımız müsabakaların ve liglerin tarihleri belli olduğu için formumuzu koruyarak günde iki idman yapıyoruz. Hamza'nın ve diğer sporcularımızın başaracağına her zaman inanıyoruz. Mücadelemiz halen devam ediyor. İnşallah Dubai'de yapılacak olan kick boks müsabakasını ve ardından Brezilya'da gerçekleşecek wushu müsabakasında sesimizi tüm dünyaya duyuracağız" diye konuştu. - KASTAMONU