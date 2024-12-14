Milli Savunma, Gençlik ve Spor ile Kültür ve Turizm bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Sporcularımız, 2024 yılında katıldıkları uluslararası müsabakalardan 2 bin 393 altın, 2 bin 434 gümüş ve 2 bin 467 bronz olmak üzere toplamda 7 bin 294 madalya kazandılar." dedi.

Bakan Bak, TBMM Genel Kurulunda Gençlik ve Spor Bakanlığının 2025 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı.

Yenilikçi projelerle gençlerin potansiyellerini açığa çıkarmayı, dijital çağın fırsatlarını en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlamayı ve Türkiye Yüzyılı'nda hem yerel hem de küresel ölçekte liderlik edebilecek konuma taşımayı hedeflediklerini belirten Bak, aynı zamanda sporu toplumun her kesiminde yaygınlaştırarak yaşam kültürü haline getirmek ve her bireyin bu alanda kendi potansiyelini keşfetmesini sağlamak amacıyla da yoğun çalıştıklarını söyledi.

Spor tesislerinden ulusal ve uluslararası organizasyonlara, amatör sporlardan profesyonel gelişime kadar geniş bir yelpazede sundukları hizmetlerle sporun iyileştirici, birleştirici ve dönüştürücü gücünü topluma kazandırdıklarını dile getiren Bak, "Bakanlık olarak gençlik merkezlerimiz, gençlik kamplarımız, gençlik faaliyetlerimiz, sportif çalışmalarımız, yurt ve burs hizmetlerimizle aziz milletimize, gençlerimize ve Türk sporuna değer katmaya, güzel ülkemizi her alanda daha ileriye taşımaya kararlılıkla devam ediyoruz." diye konuştu.

Bak, Türkiye'nin genç ve dinamik nüfus yapısıyla yalnızca bölgesinde değil dünya sahnesinde de dikkati çeken bir ülke olduğunun altını çizerek, "Bu güçlü demografik yapı, Türkiye'nin geleceği için benzersiz bir avantaj sunarken gençlerimizin doğru yönlendirilmesi ve desteklenmesi halinde ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasında lokomotif bir rol oynayacağını göstermektedir. Her bir gencimiz, güç kaynağımızdır. Sayısı 522'yi bulan gençlik merkezlerimiz de tam olarak bu sorumlulukla gençlerimize hizmet veriyor. 81 ilde bilim, sanat, spor, teknoloji, girişimcilik, dil gibi alanlarda hizmet veren merkezlerimiz, 2024 yılında da milyonlarca gencimize kapılarını açtı." ifadelerini kullandı.

"Ne mutlu ki o dağlarda şimdi gençler kayak yapıyor"

Bakan Bak, 369 Genç Ofis kurduklarını ve yenilerini açmaya devam ettiklerini belirterek, Bakanlığın faaliyetlerine erişilebilirliğin artmasını Genç Ofisler aracılığıyla sağladıklarını anlattı.

Gençlerin sportif faaliyetlere erişmesini kolaylaştırmak amacıyla "Spor Dostu Kampüs" çalışmalarına hız kazandırdıklarını söyleyen Bak, kampüslerde modern ve donanımlı spor alanları oluşturduklarını kaydetti.

Gençlik kamplarında bu yıl 220 bin genci ağırladıklarını bildiren Bak, gelecek 3 yıllık süreçte 1 milyon gencin kamplardan yararlanmasını hedeflediklerini ifade etti.

Ekolojik ve Sürdürülebilir Tarım Kampı'nın ilkini Hatay Arsuz'da gerçekleştirdiklerini anlatan Bak, Hakkari Merga Bütan Dağı'nda da bir gençlik kampı açtıklarının bilgisini verdi. Kamplara ait fotoğrafları gösteren Bak, "Bir zamanlar terörle anılan bölgeleri yatırım ve hizmetlerimizle cazibe merkezlerine dönüştürmeye devam ediyoruz. Ne mutlu ki o dağlarda şimdi gençler kayak yapıyor, tenis oynuyor, birlik beraberlik içinde vakit geçiriyorlar." ifadelerini kullandı.

Bağımlılıkla mücadele kapsamında bu yıl çok daha etkin adımlar attıklarını söyleyen Bak, Bağımlılıkla Mücadele Daire Başkanlığını kurduklarını ve sağlıklı yaşama yönlendirme birimlerini oluşturduklarını kaydetti.

Bak, "Gençlerimizi sporla buluşturmak, onlara sağlıklı ve üretken bir yaşam sunmanın en sağlam yoludur. Bu nedenle buradan ailelerimize bir kez daha çağrıda bulunuyorum: Çocuklarınızı mutlaka spor tesislerimize yönlendirin. Küçük yaşlardan itibaren onların elinden tutun, tesislerimize getirin ve bu yolda onlara en büyük desteği siz sağlayın. Bütün tesisler, bu millet için ücretsizdir, milletin malıdır." şeklinde konuştu.

Bakan Bak, "Gönüllüyüz BİZ Platformu" aracılığıyla milyonlarca gönüllü gencin faaliyetlerde yer aldığını söyledi.

Son 22 yılda 2 bin 854'ü Bakanlık bünyesinde, 6 bin 342'si belediye, kamu kurum ve kuruluşları ortaklığında olmak üzere toplam 9 bin 196 tesis inşa ettiklerini belirten Bak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu, Cumhuriyet'in en büyük tesis atılımıdır. Bunların içerisinde atletizm pistleri, futbol, basketbol, voleybol sahaları, tenis kortları, kayak pistleri, buz pistleri, yüzme havuzları, geleneksel spor tesisleri gibi pek çok branşta hizmet veren yapılarımız var. Ankara'da 50 bin seyirci kapasiteli yeni stadyumumuzun yapımı devam ediyor. 2025 yılının sonuna doğru tamamlanacak. Tesisimizin yapımı sona erdiğinde sadece maç günlerinde değil yılın her günü sosyal ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacak modern ve donanımlı bir tesis olacak. 2027 yılında UEFA Konferans Ligi Finali de bu stadyumumuzda oynanacak."

İstanbul'daki Basketbol Gelişim Merkezi'nin fotoğraflarını gösteren Bak, "Siz sadece konuşursunuz, AK Parti yapar." dedi.

"Türkiye, spor turizminde cazibe noktası haline gelmiştir"

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kurasının çekildiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Grubumuzda Hollanda/İspanya galibi, Bulgaristan, Gürcistan bulunmaktadır. A Milli Futbol Takımımıza, bizim çocuklara, Dünya Kupası yolunda başarılar diliyoruz. Sporcularımız, 2024 yılında katıldıkları uluslararası müsabakalardan 2 bin 393 altın, 2 bin 434 gümüş ve 2 bin 467 bronz olmak üzere toplamda 7 bin 294 madalya kazandılar. Paris 2024'te ise Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nda toplamda 36 madalya kazanarak bizi gururlandıran sporcularımızı tebrik ediyorum. 101 milli sporcumuz ile mücadele ettiğimiz Olimpiyat Oyunları'nda toplamda 8 madalya, 3 gümüş ve 5 bronz."

Türkiye'nin Paralimpik Oyunları'nda tarih yazdığını dile getiren Bak, "94 milli sporcumuz, toplam 6 altın, 10 gümüş ve 12 bronz madalya, toplam 28 madalya kazanarak ülkemizin Paralimpik tarihindeki en yüksek madalya sayısına ulaşmıştır." diye konuştu.

Türkiye'nin uluslararası spor organizasyonları düzenleme yetkinliğiyle dünya sporunun önemli merkezlerinden biri haline geldiğine dikkati çeken Bak, "Önümüzdeki yıllarda pek çok prestijli organizasyonu ülkemizde gerçekleştireceğiz. 2026 UEFA Avrupa Ligi Finali'ni ülkemizde gerçekleştireceğiz. Euro 2032'ye de İtalya ile birlikte ev sahipliği yapacağız. Tesis devrimimiz ve altyapı çalışmalarımız, Türkiye'yi spor turizminde cazibe noktası haline getirmiştir. Bunlar kıskanıyorlar, biz yapmaya devam edeceğiz. Hizmete devam edeceğiz. Yıllar süren bu altyapı çalışmasının meyvesi de lisanslı sporcu sayısının artmasıdır. 2002'de 278 bin 47 olan lisanslı sporcu sayısı, bugün 16 milyon 400 bin 945'e yükselmiştir." bilgisini paylaştı.

Osman Aşkın Bak, gençlerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 2002'de 182 bin 258 yatak kapasiteli 190 yurdun bulunduğunu belirterek, "Yurt hizmetleri, bugün 993 bin 798 yatak kapasiteli 860 öğrenci yurduna ulaşmıştır. Gururla ifade etmek isteriz ki yüzde 445'lik bir büyümeyle artık dünyanın en büyük yurt ağlarından birine sahibiz. 2024-2025 eğitim-öğretim döneminde başvuruda bulunan öğrencilerimizin yüzde 98'i yurtlarımıza yerleştirilmiştir. Onların söylediğine bakmayın. Bize başvuran herkesin yüzde 98'ini yerleştirdik." ifadelerini kullandı.

Genel Kurulda "alkış" tartışması

TBMM Genel Kurulunda Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın sunumu sırasında bazı CHP milletvekillerinin yerlerinden Bak'a sataşması ve AK Parti milletvekillerinin Bakan'ı alkışlaması, Genel Kurulda tartışmalara neden oldu.

AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında tartışma sürerken Meclis Başkanvekili Celal Adan, Bak'tan konuşmasına devam etmesini istedi. Bakan Bak'ın konuşmasını tamamlamasının ardından Adan, kürsüdeki konuşmacı kim olursa olsun sözünün kesilemeyeceğini söyleyerek Genel Kuruldaki milletvekillerini uyardı.

Öte yandan Bakan Osman Aşkın Bak'ın sunumu sırasında CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve DEM Parti milletvekilleri, Genel Kurul Salonu'nu terk etti. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve DEM Parti milletvekilleri, Bakan Bak sunumunu tamamladıktan sonra tekrar Genel Kurul Salonu'na geldi.