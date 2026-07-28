Para atlet Serkan Yıldırım'ın hukuk zaferi

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda kazandığı altın madalyası Uluslararası Paralimpik Komitesinin (IPC) itirazı üzerine iptal edilen milli para atlet Serkan Yıldırım'ın, yaklaşık 2 yıl süren hukuki mücadelenin ardından haklılığının tescillendiğini söyledi.

Hamza Yerlikaya ile birlikte Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım ve milli para atlet Serkan Yıldırım, konuya ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda T12 100 metre yarışında birinci olan Serkan Yıldırım'ın altın madalyası, IPC'nin itirazı sonrasında üst mahkemenin kararıyla iptal edilmiş, milli sporcu dünya rekorunun sahibi olduğu 400 metre yarışında ise piste çıkamamıştı.

Gelişmelerin ardından milli sporcunun yarışma ve temsil hakkının korunması amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde hukuki süreç başlatıldı. Göz muayeneleri, uluslararası sınıflandırma değerlendirmeleri ve itiraz mekanizmaları işletildi.

Meksika'da yeniden göz muayenesinden ve uluslararası sınıflandırma değerlendirmesinden geçen Serkan Yıldırım, Tlaxcala 2026 Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinde T12 100 metre finalinde 10.94'lük derecesiyle altın madalya kazandı.

"Haklılığımız ortaya çıktı"

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Serkan Yıldırım'ın Paris 2024'e katılım sürecinde de çeşitli engellerle karşılaştığını belirtti.

Uluslararası federasyonda milli sporcuya yönelik organizasyona almama yönünde bir direnç bulunduğunu dile getiren Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Serkan kardeşimizi olimpiyata götürmek istediğimizde uluslararası federasyonda bir direnç vardı. Organizasyona almama direnci vardı. Serkan çıkıp Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazandı ve milletimizin gururu oldu. ABD'lilerin yapmış olduğu hileli başvuruyla madalyasını iptal etmişlerdi. Haklılığımız meydana çıktı."

Paralimpik sporcuların her alanda desteklenmesi için çalıştıklarını vurgulayan Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda engelli sporcuların ulaşımından antrenman süreçlerine kadar kapsamlı destek sağlandığını ifade etti.

Türkiye'nin son yıllarda paralimpik oyunlarında tarihi başarılar elde ettiğini dile getiren Yerlikaya, "Serkan'ın bundan sonraki süreçte Avrupa, dünya ve olimpiyatlarda ülkemize daha çok altın madalya kazandıracağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Hamza Yerlikaya, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak yalnızca atletizmde değil, tüm paralimpik branşlarda sporcuların yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Bir soru üzerine de Yerlikaya, Serkan Yıldırım'ın Paris 2024 altın madalyasının kısa süre içinde resmen iade edilmesini beklediklerini, hukuki süreç kapsamında tazminat davasının da gündeme geleceğini belirtti.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım ise Paris'te yaşanan sürecin Türk spor tarihi açısından unutulmayacağını aktararak, "IPC'nin kuralları açık ve netti. Yaklaşık 2 yıl boyunca Sayın Bakanımızın da destekleriyle yoğun mücadele ettik ve sonunda haklılığımız tescillendi." diye konuştu.

Yıldırım, milli sporcunun gelecek yıl düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda 100 ve 400 metre yarışlarında mücadele edeceğini, ayrıca Los Angeles 2028 için de önemli avantaj elde ettiğini söyledi.

Ayhan Yıldırım, altın madalyanın fiziki olarak da teslim edilmesi için IPC nezdinde resmi başvuruların sürdürüleceğini belirterek, "Avukatlarımız gerekli başvuruları yapacak ve bu madalyayı kesinlikle alacağız." dedi.

Milli para atlet Serkan Yıldırım da "İki yıl hakkımız için mücadele ettik. Bu süreçte devletimizin ve federasyonumuzun desteğini her zaman yanımda hissettim." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA