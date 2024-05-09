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Milli okçular Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya için mücadele edecek

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Milli okçular, Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda klasik yay ile makaralı yay karışık takımda, iki bronz madalya maçına çıkacak.

Milli okçular, Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda klasik yay ile makaralı yay karışık takımda, iki bronz madalya maçına çıkacak.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Essen kentinde devam eden Okçuluk 2024 Açıkhava Avrupa Şampiyonası'nda karışık takım atışları yapıldı.

Fatma Maraşlı ve Mete Gazoz'un oluşturduğu Klasik Yay Karışık Takımı, 1/8 turunda Slovakya'yı 6-2, çeyrek finalde İspanya'yı beraberlik atışları sonrası 5-4 yenerek eledi ve yarı finalde İngiltere'ye karşı beraberlik atışlarında 5-4 mağlup olarak bronz madalya maçında Hollanda'nın rakibi oldu.

Ayşe Bera Süzer ile Emircan Haney'den oluşan Makaralı Yay Karışık Takımı ise 1/8 turunda Polonya'yı 158-156, çeyrek finalde İspanya'yı 157-155 yenerek eledi ve yarı finalde Hırvatistan karşısında yine beraberlik atışları sonrası mağlup olarak Lüksemburg ile bronz madalya maçına çıkma hakkı elde etti.

Makaralı Yay Karışık Takımı 11 Mayıs Cumartesi günü TSİ 15.02'de, Klasik Yay Karışık Takımı ise 12 Mayıs Pazar günü TSİ 15.02'de bronz madalya mücadelesine çıkacak.

Kaynak: AA / Spor

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