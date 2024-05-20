Üye Girişi
Haberler

Milli motosikletçi Can Öncü Britanya Superbike Şampiyonası'nda başarılı performans sergiledi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli motosikletçi Can Öncü, Britanya Superbike Şampiyonası'nın 3. ayağındaki sprint yarışında birinci, ana yarışta ise 2'nci oldu. Kawasaki Puccetti takımı adına Dünya Supersport Şampiyonası'nda yarışan Can, sezona verilen arada özel davetle Britanya Superbike'ta piste çıktı. Can, sezonun Donington Park Pisti'nde düzenlenen 3. etabında Supersport GP2 kategorisinde mücadele etti. 12 turluk sprint yarışında damalı bayrağı ilk gören Red Bull sporcusu Can, 15 turluk ana yarışı ise 2'nci sırada tamamladı.

Milli motosikletçi Can Öncü, Britanya Superbike Şampiyonası'nın 3. ayağındaki sprint yarışında birinci, ana yarışta ise 2'nci oldu.

Kawasaki Puccetti takımı adına Dünya Supersport Şampiyonası'nda yarışan Can, sezona verilen arada özel davetle Britanya Superbike'ta piste çıktı.

Can, sezonun Donington Park Pisti'nde düzenlenen 3. etabında Supersport GP2 kategorisinde mücadele etti.

12 turluk sprint yarışında damalı bayrağı ilk gören Red Bull sporcusu Can, 15 turluk ana yarışı ise 2'nci sırada tamamladı.

Kaynak: AA / Spor

Britanya Dünya Spor Güncel Haberler

Helikopterin enkazını bulan Akıncı, İran'da paniğe neden oldu: Füzelerimizin yeri ifşa oldu

Helikopterin enkazını bulan Akıncı, İran'da paniğe neden oldu: Füzelerimizin yeri ifşa oldu

 Reisi'nin can verdiği helikopterin yanına giden Fulya Öztürk, enkazın başındaki ekiplere yardım teklif etti

Reisi'nin can verdiği helikopterin yanına giden Fulya Öztürk, enkazın başındaki ekiplere yardım teklif etti

 Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Netanyahu hakkında tutuklama kararı

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Netanyahu hakkında tutuklama kararı

 Haydar Dümen'in eşi tefeci kurbanı! 30 milyonluk taşınmazını elinden aldılar, yetmedi buluşmaya çağırıp gasp ettiler

Haydar Dümen'in eşi tefeci kurbanı! 30 milyonluk taşınmazını elinden aldılar, yetmedi buluşmaya çağırıp gasp ettiler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title