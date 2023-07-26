Milli masa tenisçi Özge Yılmaz, Dünya Üniversite Yaz Oyunları'na hazırlanıyor

Erciyes Üniversitesi'nden milli masa tenisçi Özge Yılmaz, Dünya Üniversite Yaz Oyunları'na katılmaya hazırlanıyor. Yarışmalar sırasında kültürel etkileşimlerde bulunmayı ve diğer ülkelerden gelen insanlarla iletişim kurmayı umuyor.

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'daki FISU Üniversite Oyunları Köyü'nün açılışındaki bayrak çekme töreni görülüyor, 22 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Jigme Dorje/Xinhua)

Dünya Üniversite Yaz Oyunları'na katılmaya hazırlanan Erciyes Üniversitesi'nden milli masa tenisçi Özge Yılmaz, "İletişimde bulunup sohbet geliştirebileceğimizi ve diyalog yoluyla diğer ülkelerden gelen insanlarla etkileşim kurabileceğimizi umuyorum" dedi.

KAYSERİ, 26 Temmuz (Xinhua) -- Dünya Üniversite Yaz Oyunları yaklaşırken Erciyes Üniversitesi'nden milli masa tenisçi Özge Yılmaz, yakında düzenlenecek yarışmaların heyecanını hissettiğini ve yarışma sırasında çeşitli kültürel etkileşimlerde bulunmayı iple çektiğini söyledi.

Yılmaz'ın masa tenisi yolculuğu, ablalarını bu sporu yaparken görmesiyle genç yaşta başlamış. Oyun ilgisini çekince, ablalarının çalışmalarına yardımcı olmayı önermiş ve masa tenisi tutkusu içinde büyümüş.

Masa tenisi macerasını anlatan Yılmaz, ilginç bir dönüm noktasından bahsediyor. İlk elemelerde, baskın olan sağ elini kullanmasına rağmen elenmekle karşıya karşıya kalmış. Sonra cesur bir kararla sol elini kullanmaya başlamış ve bu karar o zamandan sonraki tüm masa tenisi kariyerini değiştirmiş.

Çin'in Chengdu kentinde düzenlenecek Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) Dünya Üniversite Yaz Oyunları'na katılmaya hazırlanan 20 yaşındaki sporcu, yarışmalarda en iyi performansını sergilemeye kararlı.

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenecek Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın geri sayım saati görülüyor, 23 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Xu Bingjie/Xinhua)

Masa tenisi müsabakalarının zorlu olduğunu belirten Yılmaz, katılımcı sayısına dikkat çekti.

Yılmaz, "FISU Oyunları'nda güçlü takımlarla karşılaşacağız. Masa tenisinde çok yarışmacı olduğu için bizim açımızdan zor bir yarış olacak. Ama yeteneklerimize inanıyorum ve madalya kazanabileceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Turnuvaya hazırlanan Yılmaz ve takım arkadaşları, günlük kondisyon çalışmalarının ardından saatlerce masa tenisi pratiği yaptıkları sıkı bir antrenman sürecinden geçmiş. Takım; İslami Dayanışma Oyunları, Akdeniz Oyunları ve Avrupa Şampiyonaları gibi geçmişteki müsabakalardan elde edilen deneyimlerini önemli bir avantaj olarak görüyor.

Müsabakalara katılmak için sık sık yurtdışına çıkmasına karşın Yılmaz, masa tenisindeki muazzam gücü yüzünden Çin'in özellikle çekici olduğunu düşünüyor.

Yılmaz, "Her zaman Çin'i görmek istedim, özellikle de yıllardır masa tenisinde başı çektiği için. Çin, uzun süredir merak ettiğim bir ülke ve nihayet ziyaret şansı bulduğum için gerçekten çok heyecanlıyım" dedi.

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'nun Wenjiang bölgesindeki bir kültür ve yaratıcılık atölyesinin baş zanaatkarı, kağıt rulosu hazırlıyor, 5 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Xu Bingjie/Xinhua)

Yılmaz, Çin'in zengin kültürel mirasını incelemeyi ve müsabaka tesislerinde Çin'in yeşil ve akıllı teknolojilerini deneyimlemeyi de sabırsızlıkla bekleyen Yılmaz, "Çin'in teknolojik olarak gelişmiş bir ülke olduğunu biliyorum" dedi.

Dünya Üniversite Yaz Oyunları, yarışların yanı sıra farklı arka planlara sahip sporcuların bir araya geldiği bir platform olarak da işlev görecek.

Oyunlar sırasındaki kültürler arası etkileşim hakkında konuşan Yılmaz, Asyalı sporcularla yeni diyaloglar kurmayı sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Çin'deki deneyiminin kendisine yeni bir dünyanın kapılarını açacağına inandığını belirten Yılmaz, farklı kültürlerden gelen sporcularla bir arada olmanın etkileşimde bulunma ve anlayışı geliştirme konusunda heyecan verici bir fırsat sunacağını belirtti.

Yılmaz, "İletişimde bulunup sohbet geliştirebileceğimizi ve diyalog yoluyla diğer ülkelerden gelen insanlarla etkileşim kurabileceğimizi umuyorum" dedi.