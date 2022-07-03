Milli güreşçi Mücahit Çelik 20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı İtalya'da düzenlenen 20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, serbest stil 97 kiloda milli güreşçi Mücahit Çelik, altın madalya kazandı. İtalya'da düzenlenen 20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, serbest stil 97 kiloda milli güreşçi Mücahit Çelik, altın madalya kazandı. Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Roma'da düzenlenen şampiyonada serbest stil 97 kiloda mindere çıkan Mücahit Çelik, final müsabakasında Ukraynalı rakibi İvan Prymachenko'yu (12-2) yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Milli güreşçilerden 57 kiloda mücadele eden Ahmet Karavuş ise Ukraynalı rakibi Vladyslav Abramov'u (11-5) yenerek bronz madalya kazandı. AA / Fatih Çakmak - Spor Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Milli güreşçi Mücahit Çelik 20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.