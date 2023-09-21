Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, Dünya Güreş Şampiyonası kadınlar 68 kilo finalinde Moğol güreşçi Demgermaa Enkhsaikhan'ı yenerek, altın madalya kazandı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 68 kiloda mücadele eden milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, daha önce Paris 2024 Olimpiyat kotasını almıştı. Finalde Moğolistanlı rakibini yenen milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, dünya şampiyonu oldu.

Buse Tosun Çavuşoğlu ayrıca millerin şampiyonada bu seneki ilk altın madalyasını kazanmış oldu.

Geçtiğimiz günlerde Serbest Güreş Milli Takımı'ndan Taha Akgül ve Feyzullah Aktürk, bronz madalya almıştı. - BELGRAD