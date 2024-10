Milli Futbolcu Ahmed Kutucu: İzlanda'da İlk Galibiyeti Hedefliyoruz

Milli futbolcu Ahmed Kutucu: İnşallah İzlanda'da ilk galibiyetimizi alırız

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'ta 11 Ekim Cuma günü Samsun'da Karadağ ve 14 Ekim Pazartesi günü ise deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Milliler, maçların hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı antrenmanlarla sürdürüyor. Ay-yıldızlılarda Ahmed Kutucu, antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Milli takımda 4 yıl sonra olduğu için çok mutlu olduğunu dile getiren tecrübeli futbolcu, "Burada olmak benim için her zaman özel bir duygu. Bunun için de Montella hocaya ve tüm ekibine teşekkür ediyorum. İnşallah güzel bir kamp olur, inşallah 2 güzel galibiyetle kampı bitiririz" diye konuştu.

'ARDA HOCA BİZE ÇOK KATKI VERİYOR'

Eyüpspor ile geçen sezon 1'inci Lig'de şampiyonluk yaşadığını anımsatan 25 yaşındaki futbolcu, "Arda hoca bize çok katkı veriyor, çok yardımcı oluyor. Benim oyuncu olarak her gün gelişmemi sağlıyor. Ona çok teşekkür ederim. İyi bir takımız, her gün daha da iyi olmak istiyoruz. İnşallah güzel bir sezon geçiririz" şeklinde konuştu.

Ahmed Kutucu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hepimiz çok mutlu olduk, hocalar da çok mutlu oldu. Bana güveniyorlar. Ben de burada en iyimi vermeye çalışacağım."

'ALMANYA'DA TABİİ Kİ ALTYAPI ÇOK İYİ'

Almanya'da altyapının çok iyi olduğunu vurgulayan golcü futbolcu, "Önceki zamandan da Hamit Altıntop ve başka oyuncular da çok katkı verdi. Almanya'da tabii ki altyapı çok iyi. Ülkemiz için en iyi katkıyı vermeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

'İZLANDA'DA HİÇ GALİBİYETİMİZ YOK'

Her maçın zor olduğunu belirten Kutucu, "Umarım 2 galibiyetle bu maçları sonlandırırız ve grubumuzda lider olarak devam ederiz. Zor maçlar olacak. İzlanda'da hiç galibiyetimiz yok. İnşallah orada ilk galibiyetimizi alırız" değerlendirmesinde bulundu.

'FORVET HATTIMIZ ÇOK İYİ'

Teknik direktör Arda Turan'ın her geçen gün geliştiğini ifade eden Ahmet Kutucu, "Bize her zaman motivasyonu var. Arda hocamın büyük bir kariyeri var. Hoca olarak da her gün gelişiyor. Benim fikrimi sorarsanız çok iyi bir hoca. O da bana yardımcı olmaya çalışıyor. Ben de onu mahcup etmek istemiyorum.

Bence forvet hattımız çok iyi. Çok büyük oyuncular var. Tabii ki katkı verebilirsem çok mutlu olurum" diyerek sözlerini tamamladı.