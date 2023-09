Milli Futbol Takımı Japonya maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

A Milli Futbol Takımı, 12 Eylül Salı günü Belçika'da yapacağı Japonya özel maçının hazırlıklarını Eskişehir'de sürdürdü. Milli oyunculardan Ozan Kabak Ermenistan maçında alınan beraberliğe rağmen gruptaki iddialarının devam ettiğini ifade ederek, "Ermenistan maçında aldığımız beraberlik nedeniyle moralimiz bozuk. İstediğimiz performansı sahaya yansıtamadık. Her şey bitmiş değil. Daha 3 maçımız var. Bu 3 maçtan iyi sonuçlar alırsak Avrupa şampiyonasına katılacağımızı düşünüyorum" dedi.

A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 5'nci maçında Ermenistan ile 1-1 berabere kaldı. Eskişehir'de oynanan karşılaşmanın ardından kentten ayrılmayan milliler, Japonya ile oynayacağı maçın hazırlıklarına da Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda devam ediyor. Teknik direktör Stefan Kuntz yönetimindeki antrenmanda Ermenistan karşılaşmasında rakibiyle çarpışan İrfan Can Kahveci, eşinin hamileliği nedeniyle kamptan ayrılan Abdülkerim Bardakcı ile maçta boyun ve göğüs travması geçiren Kerem Aktürkoğlu yer almadı. Oyuncular dar alanda kısa pas çalışması yaparken, çift kale maçla antrenmanı sürdürdü.

OZAN KABAK: DAHA 3 MAÇIMIZ VAR

Milli oyuncu Ozan Kabak, antrenman öncesinde Ermenistan maçına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Berabere kalmalarına rağmen grupta iddialarının sürdüğünü ifade eden Kabak, "Ermenistan maçında aldığımız beraberlik nedeniyle moralimiz bozuk. İstediğimiz performansı sahaya yansıtamadık. Her şey bitmiş değil. Daha 3 maçımız var. Bu 3 maçtan iyi sonuçlar alırsak Avrupa şampiyonasına katılacağımızı düşünüyorum. Her oyuncu buraya bir beklentiyle geliyor. Ben takımımda oynayarak gelmiştim. Uzun yıllardır Avrupa'da düzenli olarak forma giyiyorum. Tabii ki hocamın kararına saygı duyuyorum. Onun tercihi. Tabii ki forma giymeyi hak ettiğimi düşünüyorum. Forma giymeyi bekliyordum" diye konuştu.

Japonya'nın çok önemli bir rakip olduğunu kaydeden Ozan Kabak, "Bence artık Japonya'yı düşünmemiz lazım. Tabii ki özel maç ama milli takım formasıyla her maç kıymetli ve özel. Japonya çok iyi bir takım ve Avrupa'da oynayan oyuncuları var. Her şampiyonaya, Dünya Kupası'na katılıyorlar. Bizim için çok güzel bir test olacak. Heyecanla maçı bekliyoruz. Sonuçlara bakarak konuşmak her zaman çok kolay. Hoca bir tercihte bulundu ve böyle bir sonuç gelişti. Belki yenseydik, çok güzel geçseydi başka şeyler konuşuyor olabilirdik. Ama bunu yorumlamak benim işim değil. Her oyuncu elinden geleni yapıyor. Hoca da çok iyi niyetli" şeklinde konuştu.