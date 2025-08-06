Milli Atlet Ramazan Baştuğ, FISU 2025'te Gümüş Madalya Kazandı

ALMANYA'nın Ren-Ruhr kentinde düzenlenen FISU 2025 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 21 bin 100 metreyi 1 saat 2 dakika 35 saniyede koşup, gümüş madalya kazanarak dünya ikincisi olan milli atlet Ramazan Baştuğ, memleketi Aksaray'a geldi. 6 yaşından itibaren sahalarda olduğu belirten Baştuğ, "Orada Türk bayrağını dalgalandırmak çok güzel bir duyguydu. Hem ülkemi hem Aksaray'ı hem de üniversitemi temsil ettim. Almanya'daki atmosfer çok zorluydu. Olimpiyat sporcularıyla yarışmak gurur vericiydi. Beni çok zorladı, ama ülkem için madalya almak her şeye değdi" dedi.

Aksaray Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Ramazan Baştuğ (25), 16-27 Temmuz tarihleri arasında Almanya'da düzenlenen FISU 2025 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'na katıldı. Baştuğ; 10 bin metreyi 28 dakika 47 saniye koşarak dünya beşincisi, yarı maraton olan 21 bin 100 metreyi de 1 saat 2 dakika 35 saniyede koşup, gümüş madalya kazanarak dünya ikincisi oldu. Dün memleketine dönen milli atlat Baştuğ, sporcu arkadaşlarınca da coşkuyla karşılanıp, tebrik edildi.

'TÜRK BAYRAĞINI DALGALANDIRDIM'

6 yaşından itibaren sporla ilgilendiğini belirten Ramazan Baştuğ, "Bu sahalarda doğup büyüdüm diyebilirim. 6 yaşından bu yana sahalardayım. Ablalarım da sporcu olduğu için onlarla birlikte antrenmanlara geliyordum. Onlara bakarak ben de atletizme başladım. Beni Ömer Çağlayan hocam keşfetti. Almanya güzel bir müsabaka ortamıydı. 150 ülkeden sporcunun katıldığı dünya şampiyonasında 10 bin metre koştum. 25 tur piste çıktım. İlk yarışta dünya 5'incisi oldum. 2 gün sonraki yarışta ise 21 kilometre koşarak dünya ikincisi oldum. Orada Türk bayrağını dalgalandırmak çok güzel bir duyguydu. Hem ülkemi hem Aksaray'ı hem de üniversitemi temsil ettim. Almanya'daki atmosfer çok zorluydu. Olimpiyat sporcularıyla yarışmak gurur vericiydi. Beni çok zorladı ama ülkem için madalya almak her şeye değdi. 21 kilometrede 2'nci oldum. 10 bin metrede çok uğraştım, savaştım ama olmadı 5'inci oldum. Orada mücadeleyi son ana kadar bırakmadım, hep kafa kafaya yarıştım. İlk üçle aramızda fark yoktu. 2 gün arayla 21 kilometre koşmak beni zorladı ama başardım ve elimden gelenin en iyisini yaparak Türk bayrağını dalgalandırdım" diye konuştu.

YARIŞLARA KAYSERİ VE ERZURUM'DA HAZIRLANDI

Yarışlar için ciddi bir hazırlık süreci yaşadığını belirten Baştuğ, "İlk önce Erzurum'da hazırlandık. Ardından Kayseri'ye gelerek hızlı antrenmanlar yaptım. Tüm bu hazırlıkların sonunda yarışmalarda emeğimin karşılığını aldım. 3 yaşındayken babamı hastalık nedeniyle kaybettim. Ablalarım koşucuydu; onlar da koşarak aileme destek oldu. Anneme büyük destek verdiler. Ben de onların yolundan ilerliyorum. Dünya 2'ncisi olmak çok güzel bir duygu. Daha önce Balkan ve Türkiye şampiyonluklarım vardı. Avrupa 2'nciliğim de olmuştu. Şimdi ise olimpiyatlara hazırlanacağım. 2028 yılında Los Angeles'ta ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim" ifadelerini kullandı.

ANTRENÖR ÖMER ÇAĞLAYAN: ZOR ŞARTLARA RAĞMEN SPORU BIRAKMADI

Ramazan Baştuğ'un zorluk süreçlerden geçerek başarılı bir sporcu olduğunu dile getiren Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atletizm Antrenörü Ömer Çağlayan, "2009-2010 yıllarında milli sporcu olan ablalarıyla birlikte sahaya gelmeye başladı. Onların yanında koşarken Ramazan, fiziken çok zayıf olmasına rağmen adım frekansı çok iyiydi. Her geçen gün sahada üzerine koyarak gelişti. Ancak ailenin bir dezavantajı vardı. 2006 yılında babalarını kaybetmişlerdi. Maddi durumları çok kötüydü. 2012 yılında kendi yaşıtları arasında 'Ben de varım' dedi. 2016 yılında ise milli takıma girerek Balkan Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etti. Bugün 25 yaşında ama o yaşlarda, 9 yaşındaki bir çocuk parkta tek başına oynayamazken, Ramazan eviyle saha arasındaki 7 kilometrelik yolu yürüyerek gidip geliyordu. Hiç antrenman yapmasa bile bu yolu her gün yürüyordu. Ciğer yapısı çok güçlüydü. Omuzlarına küçük yaşta büyük yük bindi. Annesine destek olmak için valilik önünde simit sattı, ayakkabı boyadı ve aynı zamanda okula devam etti. Akşamüstleri de sahada antrenman yapıyordu" şeklinde konuştu.

'DÜNYA 2'NCİSİ OLDU'

Ramazan'ın başarısının tesadüf olmadığını belirten Ömer Çağlayan, sözlerini tamamladı:

"Bugün dünya ikincisi bir sporcudan bahsediyoruz. Dünya'da kürsüye sadece üç kişi çıkıyor ve bunlardan biri Türkiye'den Ramazan Baştuğ. 16 yıldır gece gündüz ibadet eder gibi antrenman yaptı. Yazın sıcağı, kışın soğuğu hiç sorun etmedi. Müthiş bir disiplinle çalıştı, alın teri döktü."