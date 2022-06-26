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Milli atlet en iyi derecesini koştu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Milli atlet en iyi derecesini koştu

Zonguldaklı milli atlet Doğukan Kilcioğlu, Bursa'da yapılan U-23 Büyükler Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda 110 metre engellide bu sezonki en iyi derecesini (14.28) koşarak, ay-yıldızlı forma altında İtalya'da yapılacak U-23 Akdeniz Oyunları'na katılmaya hak kazandı.

Zonguldaklı milli atlet Doğukan Kilcioğlu, Bursa'da yapılan U-23 Büyükler Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda 110 metre engellide bu sezonki en iyi derecesini (14.28) koşarak, ay-yıldızlı forma altında İtalya'da yapılacak U-23 Akdeniz Oyunları'na katılmaya hak kazandı.

Zonguldaklı milli atlet Doğukan Kilcioğlu, başarılarına bir yenisini daha eklendi. Kilcioğlu, 25-26 Haziran tarihlerinde Bursa'da düzenlenen U-23 Büyükler Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda 110 metre engellide bu sezonki en iyi derecesini (14.28) koşarak Türkiye ikincisi oldu. Kilcioğlu, almış olduğu bu büyük başarıyla 14-15 Eylül tarihleri arasında İtalya'da yapılacak olan U-23 Akdeniz Oyunları'ndaki barajı (14.30) geçerek milli takımda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

Milli atletizm antrenörü Utku Duman, "Emeklerinden dolayı sporcumu kutluyorum. Önümüzdeki yarışmalarda 14 saniyenin altında bir derece koşmak hedefimiz. Bunun için sezonun kalan yarışma takvimini en iyi şekilde değerlendireceğiz. İnşallah İtalya'da ay-yıldızlı forma altında ülkemizi ve ilimizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Bizlere destek veren herkese teşekkür ediyoruz" dedi. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Spor

Atletizm Türkiye Bursa Spor Haberler

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