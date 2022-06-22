Milli atıcılar ilk olimpiyat madalyasını Paris'ten getireceklerine inanıyor

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Gürsel Çolakoğlu, Tokyo'da 0,6 puanla kaçırdıkları ilk olimpiyat madalyasına, 2024 Paris Olimpiyatları'nda ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi.

Konya'daki Saraçoğlu Uluslararası Atış Poligonu'nda düzenlenen ISSF Plak Atışları Grand Prix'sinde yarışan Trap ve Skeet Milli Takımı, Akdeniz Oyunları öncesinde burada kampa girdi.

Uluslararası organizasyonlardaki başarılarını sürdürerek olimpiyat kotası için çalışmalarına devam eden milli sporcular, branşlarındaki ilk olimpiyat madalyasını Paris'ten getirmeyi hedefliyor.

Milli takımın kamp çalışmalarını takip eden Çolakoğlu, AA muhabirine, atıcılıkta 1968'den itibaren her olimpiyata katıldıklarını ancak henüz madalya kazanamadıklarını söyledi.

Türkiye'de 48 ilde 71 poligon olduğunu, sporcu yetiştiren 130 akredite kulüp bulunduğunu aktaran Çolakoğlu, 3 bin 500 lisanslı sporcuyla her geçen gün daha iyi bir noktaya ilerlediklerini dile getirdi.

"Biz ilki başarmak istiyoruz"

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda, tarihte ilk kez finale kaldıklarını anımsatan Çolakoğlu, "Olimpiyatlarda finale kalmak da son derece önemli. Çok küçük bir farkla madalyayı kaçırıp dördüncü olduk. Bu geleceğimizin parlak olduğunu gösteriyor. Hakikaten çok iyi çalışıyoruz, kamplar yapıyoruz." dedi.

Çolakoğlu, yakın zamanda Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde ve Azerbaycan'da düzenlenen dünya kupalarından 1 altın, 2 bronz madalya getirdiklerini belirterek, "Tokyo'ya 6 kota bekliyorduk, 4 gelmişti. Bu kez Paris için 4'ü aşıp 6 kota alırsak kesinlikle madalya ile döneceğimize inanıyorum. Biz ilki başarmak istiyoruz. Bunu yaparsak sporcularımızın bir sonraki olimpiyatlarda daha fazla madalya getireceğine inanıyorum. Bu bir odaklanma sporu. Psikologlarımız, masörlerimiz ve antrenörlerimizle kamp merkezlerimizle hazırlıklarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Eskiye nazaran formumuz daha yüksek"

Türkiye'yi üç kez olimpiyatlarda temsil eden milli sporcu Oğuzhan Tüzün de martta Güney Kıbrıs'ta düzenlenen dünya kupasında altın madalya aldığını, olimpiyatlara kota veren diğer müsabakalara da aralıksız hazırlandıklarını kaydetti.

Takım olarak iyi durumda olduklarını vurgulayan Tüzün, "Olimpiyat tecrübelerimiz yeterli. Bu sporda şans faktörü de biraz fazla. Biz hazırız. Madalya aldığımızda bu kimseyi şaşırtmaz. Şeytanın bacağını kıracağımıza inanıyoruz. Çünkü eskiye nazaran formumuz daha yüksek. Paris'te olmasa bile, bir sonrakinde illaki olacak." diye konuştu.

Atıcılık Milli Takımı sporcusu Rümeysa Pelin Kaya ise tarihe geçmek istediklerine dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Paris şu anda bizim için yakın olduğu kadar uzak da bir hedef. Olimpiyat kotası alabilmek için Avrupa ve dünya şampiyonaları için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Paris olimpiyatlarında derece yaparsak bu bizim ilk madalyamız olacak. Bizim için bu çok önemli. Umarım tüm ekibimizle olimpiyatlara gideriz ve madalyayla döneriz."