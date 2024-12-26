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MHK'dan Türk hakemliği için tarihi karar

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Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, Türkiye Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği arasındaki toplantının ardından açıklamalar yaptı. Gündoğdu, Süper Lig ve 1. Lig'in hakemlik sisteminin şirketleşme yöntemiyle yönetileceğini duyurdu. Gündoğdu,

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF-Kulüpler Birliği toplantısının ardından devrim niteliğindeki kararı açıkladı. Gündoğdu, Türk futbolunda en çok tartışılan kurum olan Merkez Hakem Kurulu'nun şirketleşeceğini duyurdu.

MHK ŞİRKETLEŞİYOR

Kulüpler Birliği'nin MHK'nin şirketleşmesi yönündeki isteklerini değerlendiren Gündoğdu, "Göreve başladığımız ağustos ayının başlarında ilk yaptığımız toplantıda Kulüpler Birliği'nin bizden bir talebi olmuştu. MHK'nin şirketleşmesi ve yeniden yapılandırılması üzerine. Biz de buna sıcak baktığımızı ve raporlarımızı hazırlayacağımızı söz vermiştik. Önce İngiltere ve Almanya modelleri yerinde, İspanya ve Portekiz'deki uygulamaların da incelemelerini yaptık. Geldiğimiz noktada şirketleşme modelinin daha iyi olacağı yönündeki örneklerle karşılaştık ve bunu da TFF yönetimimize raporladık. Bugün de bunu Kulüpler Birliği'ne sunduk. Öncelikle bu yönetimi şirket adı altında yapmak için statü değişikliği gerekiyor ve en yakın süre sezon sonu olarak görülüyor. Bu sistem sadece Süper Lig ve 1. Lig için geçerli olacak, sistem onu ön görüyor. Bu geçiş sürecindeki dönüşüm sürecini bir kurulla kurguladık. Şu an MHK, hakemlik sistemini nasıl yönetiyorsa bu kurulun yönlendirmesiyle yönetiyor" ifadelerini kullandı.

"HAKEMLİK SİSTEMİ DAHA SORGULANABİLİR BİR DÖNEME GEÇİYOR"

Merkez Hakem Kurulu'nuın yönetim sisteminin değişeceğini açıklayan Gündoğdu "Günümüzde tartışmaların odağında hakemler olduğu için. Bu hakemlik sistemi içerisinde kulüplerin olması da bu işin doğasında var. TFF yönetimi açısından da bunu içselleştirmek çok kolay oldu. Bu yöntemde bir teknik CEO, bugün benim yaptığım işi yapan MHK başkanının görevlerini yapacak, bir de kurumsal CEO olacak. Bizim bunu hangi şeffaflıkla yaptığımızı kulüpler gördüğünde 'Danışma Kurulu' fikrini kabul ettiler. En kısa sürede Danışma Kurulu'na 3 üyelerini iletecekler. Artık kulüplerin belirlediği ve yönettiği bir sistemin içine geçiliyor. Dolayısıyla tek yönlü bir yönetim değil, iki yönlü bir yönetim sistemi ile hakemlik sistemi daha sorgulanabilir bir döneme geçiyor. Her ay Danışma Kurulu'na verilen raporlar doğrultusunda geçiş dönemi değerlendirilecek. Bir karar verilecek ve şirketleşmeye geçilecek mi o gün karar verilecek. Önümüzdeki 4.5 aylık süreçte edindiğimiz tecrübeler bize çok yardımcı olacak. Hakem yönetimiyle alakalı görüşmeler yaptık. Danışma Kurulu adlı bir kurulun yetkisiyle hakem atamaları yönetilecek. 3 kişi TFF'nin, 2 kişi kulüplerin atadığı kişiler olacak." sözlerini sarf etti.

YABANCI HAKEM KONUSU

Yabancı VAR hakemlerinin göreve gelip gelmeyeceği yönündeki soruya yanıt veren Gündoğdu, "Yabancı VAR konusu görüşülmedi ama o da dahil her türlü kararın Danışma Kurulu'nun yetkisinde olacağı kulüplere iletildi" dedi.

"HAKEMLER İŞİNİ YAPACAK"

Mevcut hakemlerin süreç hakkında bilgisi olup olmadığı yönündeki soruyu cevaplayan Gündoğdu, "Hakemler sadece hakemlik görevlerini yapacakları için onlar için çok bir şey değişmiyor. Yine de zaman zaman onları bilgilendirdik. Genel taslağı ile hakemlerimiz biliyor" açıklamasında bulundu.

MHK'dan Türk hakemliği için tarihi karar
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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