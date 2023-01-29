MHK Başkanı Sabri Çelik istifa etti Spor Haberleri Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik istifa etti. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik istifa etti. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Sabri Çelik, ekibiyle birlikte TFF yönetimine istifa dilekçesini sundu. TFF yönetimi de istifayı kabul etti. Yeni Merkez Hakem Kurulu ile için çalışmalarına başlayan TFF'nin en kısa sürede kamuoyuna yeni Merkez Hakem Kurulu'nu duyuracağı ifade edildi. Adaylar arasında bir dönem Merkez Hakem Kurulu başkanlığı da yapan Kuddusi Müftüoğlu ön planda yer alıyor. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Sabri Çelik Spor Haberler

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